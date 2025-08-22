Công an TP.HCM bắt nhiều người liên quan vụ mua bán khí cười tại cơ sở Lava 22/08/2025 23:01

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam nhiều người liên quan đến cơ sở kinh doanh “Lava” trên đường Hai Bà Trưng - nơi bị phát hiện buôn bán, tổ chức cho khách sử dụng khí N₂O.

Ngày 22-8, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 người liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng khí N₂O trái phép tại cơ sở kinh doanh “Lava”, địa chỉ 74/3 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Những người này gồm Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Cẩm Phượng, Trịnh Ngọc Hải, Phan Tiến Đạt và Nguyễn Văn Trường.

TP.HCM: Bắt tạm giam nhiều người liên quan đến vụ buôn bán khí cười tại cơ sở Lava. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 21 giờ 50 phút ngày 27-7, Phòng PC03 phối hợp Công an phường Sài Gòn kiểm tra hành chính cơ sở Lava. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện quán đang tổ chức cho khách sử dụng khí cười ngay tại bàn.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm nhiều bình kim loại chứa khí N₂O, bóng cao su dùng để hít khí cùng các thiết bị liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy những người liên quan tại cơ sở Lava đã sử dụng thủ đoạn mã hóa khí cười thành tên đồ uống khác trên phần mềm bán hàng và hóa đơn thanh toán nhằm che giấu hành vi vi phạm. Giao dịch được thực hiện bằng nhiều hình thức như tiền mặt, chuyển khoản, quẹt thẻ với nội dung ngụy trang.

Nguồn cung khí N₂O được duy trì thông qua liên lạc “kín” trên các nền tảng như Zalo, Telegram và vận chuyển bằng dịch vụ giao hàng công nghệ. Nhân viên quán sau đó cất giấu bình khí tại khu vực bếp hoặc kho.

Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Thị Ngọc Anh (37 tuổi) là người cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động. Nguyễn Thị Cẩm Phượng phụ trách thu ngân, giao dịch và liên hệ nguồn cung. Trịnh Ngọc Hải, Phan Tiến Đạt là nhân viên thực hiện việc bơm khí vào bóng, cất giấu bình khí. Nguyễn Văn Trường là người cung cấp chính, thực hiện giao dịch và vận chuyển qua mạng xã hội.

Ngoài ra, một số nhân viên khác tại cơ sở cũng được xác định có hành vi tiếp tay, phục vụ hoặc che giấu tang vật.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò từng cá nhân để xử lý theo quy định.