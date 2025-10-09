Giá xăng giảm về dưới 20.000 đồng/lít 09/10/2025 15:10

(PLO)- Từ 15 giờ hôm nay, giá bán lẻ xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm ở hầu hết các mặt hàng, trong đó giá xăng giảm còn dưới 20.000 đồng/lít.

Chiều 9-10, liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định.

Kỳ điều hành chiều nay, hàng loạt các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh giảm, với mức giảm khoảng trên dưới 500 đồng/lít/kg. Cụ thể, xăng E5 giảm 486 đồng/lít, giá mới về 19.138 đồng/lít; xăng A95 giảm 480 đồng/lít, giá mới còn 19.729 đồng/lít.

Dầu diesel giảm 434 đồng/lít, dầu hỏa giảm 571 đồng/lít, dầu mazut giảm 562 đồng/kg. Sau điều chỉnh, giá mới của các mặt hàng dầu lần lượt là 18.604 đồng/lít; 18.434 đồng/lít và 14.808 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, Ucraina tiếp tục tăng cường tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Kỳ này, cơ quan quản lý tiếp tục không thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Việc điều chỉnh giá bán lẻ do các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ ngày 9-10 và tuân thủ theo các nghị định và thông tư hiện hành.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.