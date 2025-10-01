TP.HCM lập văn phòng đăng ký đất đai trên cơ sở hợp nhất ba đơn vị 01/10/2025 17:16

(PLO)- UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định tổ chức lại Văn phòng đăng ký đất đai thành phố trên cơ sở hợp nhất ba văn phòng của TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, đồng thời thành lập 38 chi nhánh trực thuộc.

Ngày 1-10, UBND TP.HCM đã chính thức ban hành Quyết định số 1886/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM. Động thái mang tính bước ngoặt này được thực hiện trên cơ sở hợp nhất Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM hiện hữu với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương (cũ) và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Cơ quan mới sau hợp nhất sẽ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM. Tên gọi chính thức bằng tiếng Việt là Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM, và tên giao dịch tiếng Anh là Ho Chi Minh City Land Registration Office.

Về mặt pháp lý, đây là một đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại kho bạc nhà nước cũng như ngân hàng để hoạt động.

Chức năng chính của văn phòng được quy định là thực hiện việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Bên cạnh đó, đơn vị này còn đảm nhiệm công tác đo đạc, chỉnh lý, lập bản đồ địa chính, cũng như xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống thông tin đất đai, cung cấp các dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực này trên toàn địa bàn thành phố.

TP.HCM thành lập một mạng lưới gồm 38 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM. Ảnh: Q.H

Trụ sở chính của 'siêu' văn phòng này được đặt tại số 12 Phan Đăng Lưu, phường Gia Định, TP.HCM. Ngoài ra, văn phòng còn có hai cơ sở làm việc khác tại số 321 Phú Lợi, phường Phú Lợi và tại số 1939 Quốc lộ 55, xã Long Điền, đều thuộc địa phận TP.HCM.

Cơ cấu tổ chức của văn phòng sẽ bao gồm một giám đốc và các phó giám đốc. Giúp việc cho ban lãnh đạo là năm phòng chuyên môn nghiệp vụ, bao gồm Phòng Hành chính - Tổng hợp , Phòng Kế hoạch - Tài chính , Phòng Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận , Phòng Kỹ thuật Địa chính và Lưu trữ và Phòng Pháp chế và kiểm soát cải cách hành chính.

Một trong những thay đổi lớn nhất và có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân là việc thành lập một mạng lưới gồm 38 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc. Các chi nhánh này cũng là đơn vị sự nghiệp công lập, có con dấu riêng, chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM.

Mỗi chi nhánh sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai cho một cụm các phường, xã nhất định, trải dài khắp các khu vực của thành phố mới sau sáp nhập, từ các phường trung tâm như Tân Định, Bến Thành cho đến các xã xa xôi như Cần Giờ , Củ Chi và cả đặc khu Côn Đảo.

Quyết định này cũng nêu rõ, các quyết định trước đây về việc thành lập và quy định chức năng của các văn phòng đăng ký đất đai cũ của TP.HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ bị bãi bỏ. Quá trình bàn giao tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản và thay đổi con dấu phải được hoàn thành chậm nhất trong vòng 30 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành.