Chạy quá tốc độ, tài xế xe bán tải ép và tông ngã xe CSGT 27/11/2025 13:53

(PLO)- Một tài xế xe bán tải bị phát hiện chạy quá tốc độ rồi liều lĩnh chống đối, ép xe, quay đầu tông ngã xe mô tô đặc chủng của CSGT trước khi bỏ trốn.

Ngày 27-11, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ một xe bán tải để xác minh dấu hiệu vi phạm, trong đó có hành vi không chấp hành hiệu lệnh và chống đối lực lượng làm nhiệm vụ. Chiếc xe còn bị nghi ngờ gắn biển kiểm soát giả và cơ quan chức năng đang làm rõ chủ sở hữu cũng như người điều khiển phương tiện.

Video: Tài xế xe bán tải quay đầu tông ngã xe CSGT

Theo thông tin ban đầu, lúc 8 giờ 39 phút ngày 23-11, tổ công tác đang tuần tra trên Đường tỉnh 816, đoạn xã Bình Đức (tỉnh Tây Ninh), phát hiện một ô tô bán tải chạy quá tốc độ. Lực lượng làm nhiệm vụ ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng tài xế lập tức tăng tốc bỏ chạy.

Trước hành vi bất thường, tổ công tác sử dụng mô tô đặc chủng truy đuổi. Trong quá trình bỏ chạy, tài xế liên tục điều khiển ô tô ép xe lực lượng chức năng, gây nguy hiểm cho cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ. Khi đến một đoạn đường, tài xế quay đầu xe thì một cán bộ CSGT kịp thời chạy đến chặn trước đầu ô tô, yêu cầu người điều khiển dừng phương tiện.

CSGT bị xe bán tải quay đầu tông trúng. Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, tài xế tiếp tục bất chấp hiệu lệnh, điều khiển ô tô húc ngang chiếc mô tô đặc chủng khiến phương tiện ngã xuống đường. Cán bộ CSGT nhanh chóng né tránh, sau đó dùng tay gõ vào cửa trước yêu cầu tài xế dừng lại, nhưng người này vẫn tiếp tục tăng ga chạy với tốc độ cao.

Theo ghi nhận ban đầu, sau khi bị truy đuổi gắt gao, tài xế đánh lái vào một đoạn đường vắng rồi bỏ lại ô tô, rời khỏi hiện trường. Khi lực lượng chức năng tiếp cận, chỉ còn chiếc xe nằm bên lề đường. Phương tiện sau đó bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, làm rõ danh tính và hành vi của người điều khiển.

Đáng chú ý, toàn bộ diễn biến từ lúc tài xế bỏ chạy, ép xe đến húc đổ mô tô đặc chủng đã được camera an ninh trên tuyến đường ghi lại, cung cấp dữ liệu quan trọng cho quá trình xử lý theo quy định.