Ban hành kế hoạch điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung Côn Đảo 28/10/2025 14:09

(PLO)- TP.HCM sẽ đầu tư hơn 21.600 tỉ đồng để phát triển hạ tầng, tạo bước đột phá cho đặc khu Côn Đảo trong giai đoạn mới.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045, đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững, gắn kết giữa TP.HCM và huyện đảo giàu tiềm năng này.

Quy hoạch được xem là kim chỉ nam cho việc lựa chọn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào hệ thống hạ tầng khung, tạo nền tảng thúc đẩy Côn Đảo trở thành đặc khu phát triển năng động, xanh và bền vững, đồng thời mang lại động lực lan tỏa cho kinh tế - xã hội của TP.HCM.

Theo Sở Quy hoạch – Kiến trúc, đơn vị lập quy hoạch, có 76 dự án đầu tư được triển khai trong hai giai đoạn 2025–2030 và sau năm 2030, với tổng vốn đầu tư khoảng 21.648 tỉ đồng, tập trung phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thiết yếu.

Bên cạnh đó, thành phố cũng kêu gọi đầu tư 21 dự án theo hình thức đối tác công – tư (PPP), nhằm huy động tối đa nguồn lực xã hội cho công cuộc phát triển Côn Đảo.

Trong nhóm dự án hạ tầng giao thông, nhiều công trình trọng điểm được ưu tiên triển khai như: Mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Côn Đảo; nâng cấp Cảng Bến Đầm (hiện trạng 3.000 DWT); xây dựng Bến tàu khách Côn Đảo đạt chuẩn quốc tế; các bến cập tàu tại Hòn Bảy Cạnh, Hòn Cau, Hòn Tre Lớn…

Ngoài ra, quy hoạch còn tính đến việc nâng cấp tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng kết hợp du lịch sinh thái, xây dựng chòi quan sát và hồ chứa nước phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại Hòn Bảy Cạnh – khu vực thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo.

Đặc khu Côn Đảo nhìn từ trên cao. Ảnh: Mạnh Cường

Không chỉ chú trọng giao thông, đồ án quy hoạch còn định hướng phát triển không gian đô thị đồng bộ, hiện đại, ưu tiên cho các công trình công cộng như Trung tâm hành chính đặc khu Côn Đảo, Trường THCS khu dân cư số 3, Điểm trường mầm non thuộc Trường mầm non Tuổi Thơ…

Song song đó, thành phố sẽ cải tạo, chỉnh trang không gian biển đường Tôn Đức Thắng, tôn tạo kiến trúc cảnh quan đường Lê Duẩn – Nguyễn An Ninh, nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Linh, tạo diện mạo đô thị khang trang, hài hòa.

Bên cạnh việc đầu tư hạ tầng, quy hoạch đặc biệt nhấn mạnh đến phát triển du lịch chất lượng cao, khai thác hiệu quả lợi thế tự nhiên và giá trị di sản, song vẫn đảm bảo bảo tồn tài nguyên và cân bằng sinh thái.

Trong đó, khu vực Bến Đầm và Bến tàu khách Côn Đảo sẽ được quy hoạch thành không gian vui chơi, giải trí dưới nước gắn với các khu khách sạn ven biển, góp phần nâng tầm hình ảnh du lịch Côn Đảo trên bản đồ quốc tế. Việc triển khai các dự án này phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy hoạch ngành quốc gia và quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng.