Côn Đảo: 14 con rùa biển bạch tạng hiếm gặp nở trong một tổ trứng 27/10/2025 19:06

(PLO)- Từ đầu năm 2025 đến nay, ghi nhận khoảng 30 con rùa biển bạch tạng nở trong các tổ trứng tại một số khu vực thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo.

Ngày 27-10, theo thông tin từ Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo (đặc khu Côn Đảo, TP.HCM) tại Hòn Cau, một tổ rùa gồm 78 trứng đã nở được 56 rùa biển con. Trong số đó có 14 cá thể rùa biển bạch tạng hiếm gặp.

Bạch tạng (Albinism) là biến đổi gen rất hiếm, chỉ khoảng 1/100.000-1/150.000 rùa biển mang đặc điểm này.

Một tổ rùa gồm 78 trứng tại Hòn Cau, Côn Đảo đã nở được 56 rùa biển con, trong số đó có 14 cá thể rùa biển bạch tạng hiếm gặp. Ảnh: VQG

Theo nhân viên bảo tồn của Vườn quốc gia Côn Đảo, các cá thể rùa biển bạch tạng thuộc loài rùa xanh, sinh sống tại vùng biển Côn Đảo. Trong quá trình bảo tồn, hàng năm Vườn quốc gia Côn Đảo vẫn ghi nhận 3-4 tổ rùa biển bạch tạng.

Tuy nhiên đa phần trong số đó thường mang dị tật bẩm sinh như không có mắt hoặc cụt chi bơi, mắt chỉ hơi hồng.

Một chú rùa biển bạch tạng được nhân viên bảo tồn kiểm tra. Ảnh: VQG

Đây là lần đầu tiên các nhân viên bảo tồn chứng kiến rùa bạch tạng có đôi mắt đỏ trong suốt và linh hoạt. Sau khi nở, các cá thể rùa bạch tạng khỏe mạnh đã được nhân viên bảo tồn thả về biển.

Rùa biển bạch tạng khỏe mạnh được thả về biển.

VQG Côn Đảo ghi nhận, từ đầu năm 2025 đến nay đã có khoảng 30 cá thể rùa bạch tạng nở. Trước 14 cá thể trên, các nhân viên bảo tồn ghi nhận 11 cá thể rùa bạch tạng nở trong một tổ trứng tại khu vực Hòn Tài; một số cá thể rùa bạch tạng nở tại khu vực Hòn Bảy Cảnh, Khu nghỉ dưỡng Six Senses…

Những năm trước cũng ghi nhận có các cá thể rùa bạch tạng nở nhưng số lượng không nhiều bằng năm 2025.