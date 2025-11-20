Đà Nẵng cần hơn 19.000 tỉ giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao 20/11/2025 14:35

(PLO)- Nhu cầu tái định cư cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua Đà Nẵng khoảng 5.100 lô với 34 khu tái định cư, tổng mức đầu tư hơn 19.500 tỉ đồng.

Ngày 20-11, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (đoạn qua TP Đà Nẵng) họp phiên thứ hai để nghe và cho ý kiến về một số nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chủ trì cuộc họp. Ảnh: DNRT

Cần hơn 19.000 tỉ đồng

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho hay, dự án đi qua TP dài hơn 116 km, qua 24 xã, phường. Ngày 19-8, TP đã khởi công dự án khu tái định cư Điện Bàn Bắc phục vụ đường sắt tốc độ cao.

UBND TP Đà Nẵng đã thành lập hai tổ công tác GPMB, đang xem xét phê duyệt hai dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Dự kiến, Đà Nẵng thu hồi hơn 866 ha đất. Tổng nhu cầu tái định cư khoảng 5.100 lô, xây dựng 34 khu tái định cư, 13 khu nghĩa trang với tổng mức đầu tư hơn 19.500 tỉ đồng.

UBND TP đã báo cáo HĐND TP thống nhất bố trí vốn trung hạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025. Đồng thời kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng bố trí 19.000 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương, phần còn lại từ ngân sách địa phương.

Sở Xây dựng đã làm việc với các ban quản lý dự án liên quan, UBND các xã, phường để rà soát, đề xuất điều chỉnh hướng tuyến phù hợp thực tế.

Trên cơ sở đó, UBND TP sẽ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi để triển khai các bước tiếp theo. Trong đó bao gồm 28 tiểu dự án là các khu tái định cư và nghĩa trang.

Tuyến thiết kế sơ bộ hiện vướng một số hạ tầng, di tích tại Đà Nẵng. TP sẽ đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo sớm lựa chọn tư vấn, lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi và thống nhất hướng tuyến.

Khu vực triển khai dự án tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao tại phường Điện Bàn Bắc, Đà Nẵng. Ảnh: TN

Vận dụng cơ chế, chính sách đặc thù triển khai dự án

Kết luận cuộc họp, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan liên quan.

Ông Quang đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm công tác GPMB với tinh thần “tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó”.

Cùng với đó là phân công thực hiện nhiệm vụ “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; từ đó có “3 dễ”: Dễ kiểm tra, dễ đôn đốc, dễ đánh giá.

UBND TP khẩn trương làm việc với Bộ Xây dựng để thống nhất hướng tuyến, bàn giao mốc thực tế để triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Ngoài ra phải khẩn trương làm việc với Bộ Tài chính để có ý kiến liên quan đến bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương nhằm triển khai các dự án thành phần phục vụ công tác GPMB.

Sở NN&MT được yêu cầu đề xuất các mỏ vật liệu xây dựng thông thường có thể khai thác ngay nhằm phục vụ các dự án tái định cư và dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Việc này cần vận dụng cơ chế, chính sách đặc thù và nghiên cứu các cơ chế, chính sách khác tại các nghị quyết của Quốc hội để rút ngắn trình tự, thời gian thực hiện.

Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường nơi có dự án đi qua tiếp tục chỉ đạo việc GPMB đảm bảo hiệu quả, chất lượng. Đồng thời chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo TP xử lý các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân cần được tiếp tục chú trọng, nhất là các hộ dân thuộc diện giải tỏa. Qua đó tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện dự án.