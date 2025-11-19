Mưa lũ kéo dài, Đà Nẵng hỗ trợ khẩn cấp đợt 2 cho các xã, phường 19/11/2025 16:39

(PLO)- UBND TP Đà Nẵng hỗ trợ khẩn cấp 18 tỉ đồng từ ngân sách TP cho các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ.

Ngày 19-11, UBND TP Đà Nẵng có văn bản thống nhất chủ trương hỗ trợ khẩn cấp 18 tỉ đồng từ ngân sách TP cho các địa phương để khắc phục thiệt hại mưa lũ.

Người dân Đà Nẵng đang trải qua đợt mưa lũ kéo dài. Ảnh: TẤN VIỆT

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng hỗ trợ các xã: Tam Mỹ, Thạnh Bình, Thăng Trường, mỗi xã 2 tỉ đồng.

Các phường, xã: Hòa Khánh, Tam Kỳ, Hương Trà, Núi Thành, Tam Anh, Đức Phú, Chiên Đàn, Tiên Phước, Quế Sơn, Tam Hải, Tân Hiệp nhận mỗi địa phương 1 tỉ đồng. Hai phường Cẩm Lệ, và Sơn Trà nhận mỗi phường 500 triệu đồng.

UBND TP giao Sở Tài chính khẩn trương tham mưu việc phân bổ nguồn kinh phí nêu trên để các địa phương khắc phục khẩn cấp thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Trước đó, ngày 3-11, UBND TP Đà Nẵng có quyết định phê duyệt bổ sung có mục tiêu cho các xã, phường để hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tại (đợt 1).

Theo đó, UBND TP phê duyệt bổ sung có mục tiêu cho 72 xã, phường số tiền 210 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách TP năm 2025. Số tiền này để hỗ trợ trực tiếp cho người dân bị thiệt hại và khắc phục các công trình hạ tầng thiết yếu sau mưa lũ lịch sử.

UBND TP đề nghị Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực XIII thực hiện. UBND các xã, phường được hỗ trợ quản lý, sử dụng đúng mục đích, chi đúng đối tượng.

Sở Y tế được giao hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện trợ giúp xã hội khẩn cấp cho người dân.

Căn cứ Nghị định 20/2021 của Chính phủ, Sở Y tế Đà Nẵng đã đề nghị các xã, phường trước mắt tập trung thực hiện một số chính sách trợ giúp khẩn cấp cho người dân do ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở.

Cụ thể, hỗ trợ 15kg gạo/người/tháng trong một tháng đối với người dân thuộc hộ có nguy cơ thiếu đói. Người bị thương nặng được hỗ trợ 5 triệu đồng/người.

Hộ có người chết, không có người nhận trách nhiệm tổ chức mai táng được xem xét, hỗ trợ 25 triệu đồng/người chết. Hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn có nhà bị đổ sập, trôi hoàn toàn xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà 40 triệu đồng/hộ.

Hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền xem xét hỗ trợ chi phí di dời nhà 30 triệu đồng/hộ.

Hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng xem xét hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà 20 triệu đồng/hộ…