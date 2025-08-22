Đà Nẵng ký đề án điều động, biệt phái cán bộ về các xã miền núi 22/08/2025 16:44

(PLO)- Đà Nẵng sẽ điều động hoặc biệt phái cán bộ, công chức từ các cơ quan khác để tăng cường hỗ trợ cho các xã miền núi, vùng xa.

Ngày 22-8, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, Chủ tịch UBND TP Lương Nguyễn Minh Triết đã ký Đề án 1342 về rà soát, sắp xếp cán bộ, công chức phường xã và điều động, biệt phái tăng cường hỗ trợ công tác chính quyền địa phương các xã miền núi, vùng xa trên địa bàn TP.

Đà Nẵng có phương án điều động, biệt phái cán bộ cấp xã cho miền núi, vùng xa. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo đề án, thực trạng thừa, thiếu cán bộ, công chức tại các xã, phường theo định mức được giao còn nhiều.

Cụ thể có 25 xã, phường thiếu 154 công chức; 67 xã, phường thừa 741 công chức so với định mức được giao. Trong vòng năm năm tới, TP phải giải quyết 587 cán bộ, công chức dôi dư so với định mức quy định.

Có 25 xã, phường thiếu nhân sự, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực tư pháp - hộ tịch, địa chính - xây dựng, đô thị - môi trường, văn hóa - xã hội, tài chính - kế toán, văn phòng - thống kê.

Việc thiếu nhân lực trong các vị trí này khiến công tác giải quyết thủ tục hành chính ở nhiều địa phương, nhất là xã miền núi, vùng xa gặp nhiều khó khăn, áp lực dồn vào số ít công chức còn lại.

Đề án nêu rõ, nguyên nhân của tình trạng này là do công tác bố trí, sắp xếp cán bộ cấp xã, phường thực hiện trong bối cảnh "vừa chạy, vừa xếp hàng"; thời gian thực hiện gấp, yêu cầu tiến độ hoàn thành sớm.

Do đó, chưa có thời gian đánh giá, rà soát thật kỹ trước khi bố trí. Có tình trạng vừa thừa, vừa thiếu biên chế. Đội ngũ cán bộ, công chức ở một số xã, phường chưa phù hợp với vị trí việc làm, năng lực lãnh đạo để thực hiện nhiệm vụ theo mô hình mới.

Đề án vừa ban hành đưa ra hai nhóm giải pháp trọng tâm. Một là, bố trí, sắp xếp lại cán bộ công chức. Đà Nẵng sẽ điều chỉnh, phân bổ lại đội ngũ từ những xã, phường có số lượng dôi dư sang bổ sung cho các địa phương còn thiếu.

Việc bố trí, sắp xếp được thực hiện công khai, minh bạch, khách quan; đảm bảo đúng người, đúng việc, phù hợp với vị trí việc làm và chuyên môn đào tạo. Quá trình thực hiện có lộ trình cụ thể, hạn chế tối đa sự xáo trộn, đảm bảo hoạt động thường xuyên của địa phương không bị gián đoạn.

Hai là, Đà Nẵng sẽ điều động hoặc biệt phái cán bộ công chức từ các cơ quan khác để tăng cường hỗ trợ cho các xã miền núi, vùng xa. Đây là giải pháp trực tiếp nhằm bổ sung lực lượng kịp thời, giúp chính quyền cơ sở những địa bàn đặc thù này duy trì hoạt động ổn định.

Cán bộ công chức được điều động, biệt phái tập trung vào các lĩnh vực chuyên môn đang thiếu nhân sự, khối lượng công việc nhiều, có vai trò then chốt đối với đời sống dân sinh.