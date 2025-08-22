Đà Nẵng chi hơn 2.300 tỉ cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc 22/08/2025 13:31

(PLO)- Đà Nẵng cấp kinh phí hỗ trợ cho hơn 2.500 cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc với tổng số tiền hơn 2.300 tỉ đồng.

Ngày 22-8, trả lời PLO, Sở Nội vụ Đà Nẵng cho hay, tính đến nay tổng số cán bộ, công chức viên chức (CBCCVC), người lao động tại TP đã được phê duyệt nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định 178 và Nghị định 67 của Chính phủ là 2.578 trường hợp.

Trong đó, khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội là 456 trường hợp; khối Nhà nước (sở ban ngành, xã phường và quận huyện trước ngày 1-7-2025) là 2.122 trường hợp.

Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Cùng ngày, Sở Tài chính Đà Nẵng cho hay, đơn vị đã trình cấp kinh phí cho 2.529 trường hợp, tổng số tiền hỗ trợ hơn 2.330 tỉ đồng. Hiện Sở Tài chính đang tiếp tục thẩm định để trình cấp kinh phí cho các trường hợp còn lại.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết ký Công văn 983 về giải quyết chế độ, chính sách nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng nội dung Kết luận 183 ngày 1-8-2025 của Bộ Chính trị.

Chủ tịch TP Đà Nẵng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong quá trình xét duyệt đơn xin nghỉ việc của CBCCVC, người lao động phải bám sát các nguyên tắc thực hiện chính sách theo chỉ đạo của UBND TP, Nghị định 178/2024, Nghị định 67/2025 của Chính phủ…

Cụ thể là các cán bộ còn dưới năm năm đến tuổi nghỉ hưu; không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; không đáp ứng về trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm hiện đảm nhiệm; sức khỏe không đảm bảo nên ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả rà soát, xác định các trường hợp CBCCVC, người lao động phải nghỉ việc hoặc đồng ý cho tự nguyện nghỉ việc; đảm bảo khách quan, công bằng, công khai, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao phải thể hiện qua kết quả đánh giá CBCCVC, người lao động trong ba năm liên tục gần nhất. Trong đó, cán bộ có kết quả đánh giá xếp loại chất lượng cuối năm là không hoàn thành nhiệm vụ.

Trường hợp sức khỏe không đảm bảo phải có hồ sơ bệnh án chứng minh không có khả năng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ông Triết cũng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm làm công tác tư tưởng, động viên, giữ chân CBCCVC, người lao động còn từ trên năm năm công tác có năng lực, có nhiều thành tích, cống hiến cho cơ quan.

Trường hợp cán bộ có sức khỏe không đảm bảo (thể hiện qua hồ sơ bệnh án) ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ thì thủ trưởng cơ quan xem xét thẩm định và chịu trách nhiệm về việc giải quyết nghỉ việc theo quy định. Đồng thời không đề nghị bổ sung biên chế sau khi giải quyết chính sách cho cán bộ.

Trường hợp đánh giá chưa đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ kể từ ngày 1-7-2025 đến nay, cơ quan, đơn vị rà soát, phân công lại nhiệm vụ, cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu mới khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.