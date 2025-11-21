Vết nứt trên núi dài 150 m đe dọa khu dân cư ở Đà Nẵng 21/11/2025 13:20

(PLO)- Một vết nứt trên núi đe dọa khu dân cư, chính quyền xã Đắk Pring đã khẩn cấp sơ tán bảy hộ ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ngày 21-11, ông Hồ Viết Căn, Chủ tịch UBND xã Đắk Pring, TP Đà Nẵng, báo cáo tình hình khẩn cấp vết nứt thôn 57 (xã Đắk Pring).

Vết nứt trên núi đe dọa khu dân cư ở Đà Nẵng. Ảnh: TN

Theo đó, do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 16 đến 20-11, tại thôn 57 đã xảy ra vết nứt và sụt lún. UBND xã đã thành lập tổ công tác kiểm tra hiện trường khảo sát vết nứt.

Qua ghi nhận, vết nứt theo hình vòng cung, trên đỉnh đồi so với mặt cắt khu dân cư khoảng 80 m. Chiều dài vết nứt khoảng 150 m, độ sụt, lún của mảng trượt thấp hơn so với mặt bằng tự nhiên bình quân khoảng 0,8 - 1,5 m, hở khoảng 0,3 - 1,0 m.

Ngay chiều tối 20-11, các lực lượng của xã Đắk Pring đã tổ chức sơ tán bảy hộ với 22 người. Trong đó, bốn hộ ở xen ghép với người thân trong gia đình và ba hộ ở tập trung tại trạm y tế xã.

Ngoài ra, UBND xã Đắk Pring nhận định, nếu vết nứt sạt lở mạnh, có khả năng làm ảnh hưởng gián tiếp đến 9 hộ với 33 người.

Lực lượng chức năng căng dây, không cho người dân đi vào khu vực nguy hiểm. Ảnh: TN

Hiện lực lượng chức năng đã căng dây, cắm biển báo cấm người dân qua lại nơi có nguy cơ sạt lở. Chính quyền địa phương đã động viên và hỗ trợ lương thực, thực phẩm để người dân yên tâm tạm trú và ổn định cuộc sống.

UBND xã Đắk Pring đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về nguy cơ sạt lở đất tại thôn 57, xây dựng khu tái định cư mới cho người dân sớm nhất.