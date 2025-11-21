Cảm động người dân vùng lũ gom hàng gửi về vùng thiệt hại nặng hơn 21/11/2025 12:31

Người dân vùng lũ khu vực Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc… (tỉnh Quảng Nam cũ, nay là TP Đà Nẵng) vừa trải qua cơn lũ lịch sử. Họ được người dân khắp cả nước gói gém yêu thương gửi về san sẻ lúc khó khăn nhất.

Nay, bà con Nam Trung bộ cũng lâm cảnh tương tự, thậm chí còn khó khăn hơn. Chính những suất quà người dân vùng rốn lũ Đà Nẵng đón nhận, lại được chuyển về cho bà con Nam Trung bộ.

Những suất quà nhỏ người dân vùng lũ gửi về vùng lũ nặng.

Người dân lấy hàng cứu trợ gửi đi cứu trợ

Trong cơn lũ lịch sử, xã Nam Phước, TP Đà Nẵng, cô lập nhiều ngày. Tiệm bánh của chị Trần Thị Hồng Nhung (33 tuổi, ngụ xã Nam Phước, TP Đà Nẵng) ở xã Nam Phước ngập sâu gây thiệt hại nặng, người dân xung quanh cũng ngập ngụa trong lũ. Nhiều hội nhóm ở Đắk Lắk, các tỉnh khác mang ca nô đến tận nơi, chạy đến từng ngõ tiếp tế bà con.

Những dòng nhắn gửi chân thành được kèm theo quà chuyển đến bà con vùng lũ.

Những ngày này, lũ lịch sử đang cô lập nhiều khu vực Nam Miền Trung, vùng Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) chìm trong biển nước. Những lời kêu cứu của bà con vùng lũ khiến chị Nhung xót xa, mong muốn đáp lại những yêu thương mà người dân nơi đây đã từng đón nhận.

Nghĩ là làm, chị Nhung gác lại công việc tiệm bánh, bỏ 40 triệu mua thuốc men, ngũ cốc… Chị lên Facebook kêu gọi người dân xung quanh gom hàng chuyển vào vùng lũ Đắk Lắk.

Sau lời kêu gọi trên Facebook, cửa hàng của chị Nhung đầy ắp hàng hóa.

“Lá rách ít đùm lá rách nhiều… Vừa trải qua cơn lũ, mất mát nhiều nên mình hiểu, thấy Bình Định, Phú Yên (cũ) bây giờ xót lòng thật sự, đồng cảm và thương... Mọi người có tấm lòng và có vật phẩm không dùng đem đến 526 - Hùng Vương, Nam Phước, Duy Xuyên (địa chỉ tiệm bánh – PV) giúp Nhung nhé!” - chị Nhung viết trên Facebook.

Không có người bình luận, cũng không ai chia sẻ, chị nghĩ bụng sẽ tự làm việc mình thấy cần phải làm.

“Ai ngờ sáng hôm sau, bà con mang mì tôm, sữa, gạo… chất đầy trước tiệm. Tôi xin số điện thoại để cảm ơn mà ai cũng bảo thôi khỏi. Nghĩa tình Quảng Nam – Đà Nẵng là vậy đó!” - chị xúc động kể.

Bốn xe tải chở hàng của người dân gom góp sẽ về với người dân Phú Yên cũ.

Sau hai ngày, chị Nhung đã chuẩn bị được bốn chuyến xe hàng. Hai xe tải đã xuất phát đêm hôm qua (20-11). Trưa nay, xe chở 100 ‘thùng an sinh’ chứa mì tôm, cháo trẻ em, gạo, bếp, đồ ấm, thuốc men… và một chuyến xe chở hàng khác do chồng chị lái di chuyển vào Đắk Lắk.

Tất cả những chuyến xe chở hàng đều do người dân tự nguyện hưởng ứng, không ai lấy bất cứ chi phí nào.

“Nhiều gia đình từng nhận quà cứu trợ đợt lũ vừa qua, nay lại mang chính số quà họ còn chưa dùng tới để gửi lại cho Đắk Lắk. Họ nói chỗ mình đỡ rồi, xin gửi lại để giúp người khổ hơn” - chị Nhung nói.

Shipper bỏ việc, mượn xe bò gom hàng

Trong hàng trăm người gom hàng, hình ảnh chị Nhung nhớ nhất là anh shipper. Hàng ngày, anh chạy quanh khu vực, mua giúp thức ăn, ship hàng cho người có nhu cầu.

Anh shipper kéo xe bò chở hàng người dân gom góp đến tiệm chị Nhung.

Khi thấy chị đăng Facebook kêu gọi, anh liền nhắn sẽ đồng hành cùng chị gom hàng của bà con tập kết tại tiệm.

“Sáng dậy, anh mượn đâu ra chiếc xe bò lủng lốp, gom hàng chục thùng mì tôm, lấy xe đạp điện kéo đến. Rồi xe đạp điện cũng hỏng, anh dầm mưa đi bộ kéo xe bò gần 10 km, đem hàng đến mà thương vô cùng. Anh còn bỏ 100.000 đồng tiền túi, mua thêm 10 lốc nước gửi cho bà con” - chị Nhung xúc động.

Cũng ở vùng rốn lũ, người dân thôn Dục Tịnh, xã Hà Nha vừa trải qua những ngày khó khăn nhất. Trong cơn lũ lịch sử, các tuyến đường về xã chia cắt, bà con nơi đây đã nhận được rất nhiều tình cảm và sự hỗ trợ kịp thời từ các mạnh thường quân ở khắp mọi miền.

Người dân vùng lũ xã Hà Nha hướng về người dân vùng lũ Phú Yên cũ.

Từng phần quà, chiếc bánh, hộp cơm, hay những bao gạo, thùng mì, nhu yếu phẩm… đã tiếp sức để người dân Dục Tịnh gượng dậy sau lũ dữ. Hôm nay, bà con lại hướng tình cảm về Phú Yên (cũ).

Không ai bảo ai, mỗi người một chút. Người góp ít gạo, người chia sẻ chút tiền, ai có gì góp nấy… Tất cả cùng gom lại thành nghĩa tình ấm áp, gửi đến bà con Phú Yên cũ với mong muốn san sẻ phần nào mất mát, nhọc nhằn.

“Trong đợt vận động lần này, bà con thôn Dục Tịnh đã quyên góp được 215 thùng mì tôm, 600 kg gạo, 10 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Trưa nay, đại diện thôn sẽ xuất phát đến Phú Yên (cũ) để trao tận tay bà con vùng lũ" - thông tin từ đại diện xã Hà Nha.

Có cụ già, dù khó khăn vẫn góp tiền, hàng gửi về cho bà con vùng lũ nặng Đắk Lắk.

Trong cơn hoạn nạn, người dân khắp mọi miền tổ quốc luôn nghĩ về nhau, san sẻ khó khăn. Càng trân trọng hơn khi chính những người vừa vượt qua cơn lũ thấu hiểu nổi khổ của bà con đang sống trong lũ, họ tìm đến nhau, gieo mầm hi vọng mới.