Đắk Lắk: Khoảng 100 can axít nguy hiểm bị lũ cuốn trôi ở xã Sơn Thành 20/11/2025 15:44

(PLO)- Công an xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk phát đi thông báo, cảnh báo người dân nếu nhặt được can axít, không nên mở nắp, nhằm tránh gặp nguy hiểm và báo cho lực lượng chức năng gần nhất để xử lý.

Chiều 20-11, Thượng tá Nguyễn Thị Mai Hương, Trưởng Công an xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk, cho biết khoảng 100 can axít sunfuric (một loại axít vô cơ mạnh, không màu, có tính oxy hóa mạnh) tại một nhà máy trên địa bàn xã đã bị lũ cuốn trôi.

Theo Thượng tá Hương, các can đựng axít sunfuric có màu xanh, xám, mỗi can khoảng 20 lít. Đây là loại axít nguy hiểm.

Công an phát đi cảnh báo về 100 can axít sunfuric (một loại axít vô cơ mạnh, không màu, có tính oxy hóa mạnh) bị lũ cuốn trôi để người dân cảnh giác.



Vì vậy, Công an xã Sơn Thành đã phát đi thông báo, cảnh báo người dân nếu nhặt được, không nên mở nắp, để tránh gặp nguy hiểm và báo cho lực lượng chức năng gần nhất để xử lý.