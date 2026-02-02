Đại tướng Lương Tam Quang giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại Đà Nẵng 02/02/2026 17:11

(PLO)- Do khu vực miền núi còn nhiều nơi chưa có điện, "lõm sóng" và địa hình hiểm trở, TP Đà Nẵng xin tổ chức bầu cử sớm ở sáu xã biên giới.

Chiều 2-2, đoàn giám sát của Hội đồng bầu cử quốc gia kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đà Nẵng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc. Ảnh: TẤN VIỆT

19 người ứng cử ĐBQH

Báo cáo với đoàn giám sát, bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng cho hay toàn TP có năm đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XVI. Số đại biểu được bầu là 14 người.

Đà Nẵng có 23 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP với 76 đại biểu được bầu; 628 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã với 1.907 đại biểu được bầu. Đến nay, số lượng cử tri trên địa bàn TP khoảng hơn 2,1 triệu người.

Sáng cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Hội nghị thống nhất lập danh sách sơ bộ gồm 19 người ứng cử ĐBQH (có một người tự ứng cử) và 131 người ứng cử đại biểu HĐND TP (có một người tự ứng cử).

Theo ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, công tác chuẩn bị bầu cử tại TP được triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ. Cả hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ.

Ông Quang cho biết Đà Nẵng sau hợp nhất có diện tích rất lớn. Khu vực miền núi địa hình hiểm trở, giao thông khó khăn. Nhiều nơi chưa có điện, lõm sóng điện thoại và dân cư phân tán. Do đó, Đà Nẵng kiến nghị Hội đồng bầu cử quốc gia cho phép tổ chức bầu cử sớm tại sáu xã biên giới để đảm bảo tốt các điều kiện.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Giữ vững an ninh trật tự cho cuộc bầu cử

Kết luận buổi làm việc, Đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Đà Nẵng. TP đã chuẩn bị bài bản, chuyên nghiệp theo đúng chỉ đạo của Trung ương.

Đại tướng lưu ý các thế lực phản động sẽ đẩy mạnh tuyên truyền phá hoại tư tưởng nhằm chống phá bầu cử. Bộ Công an sẽ tham mưu Hội đồng bầu cử quốc gia và hướng dẫn Công an TP đảm bảo an ninh an toàn.

Trưởng đoàn giám sát cũng lưu ý Đà Nẵng nắm bắt tình hình doanh nghiệp về vấn đề nợ lương, bảo hiểm xã hội và chế độ cho người lao động, nhất là khi gần Tết Nguyên đán. Đây là những trường hợp dễ bị lợi dụng, kích động gây mất an ninh trật tự, cần sớm có hướng xử lý triệt để.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Đại tướng Lương Tam Quang tái cử Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV. Ảnh: TẤN VIỆT

Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh toàn hệ thống chính trị TP phải thống nhất nhận thức về ý nghĩa của cuộc bầu cử trong kỷ nguyên phát triển mới.

Theo chỉ đạo, hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử phải tổ chức chậm nhất ngày 8-2. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách chính thức tổ chức chậm nhất ngày 20-2.

Đại tướng cũng lưu ý Đà Nẵng rà soát, bổ sung danh sách cử tri để đảm bảo quyền bầu cử của nhân dân, nhất là người làm việc ở xa, người khuyết tật, già yếu. TP cần tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri, tạo điều kiện cho sáu nhân sự ứng cử ĐBQH do Trung ương đưa về địa phương.

Về kiến nghị tổ chức bầu cử sớm cho sáu xã biên giới, Bộ trưởng cho biết sẽ kiến nghị Hội đồng bầu cử quốc gia để có quyết định chính thức.

Trước đó, đoàn giám sát đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Hải Châu.