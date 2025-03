Thành ủy TP.HCM khen thưởng 11 tập thể, 15 cá nhân xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm 12/03/2025 15:51

Ngày 12-3, tại trụ sở Công an TP.HCM, Thành ủy, UBND TP.HCM đã tổ chức trao thưởng cho 11 tập thể, 15 cá nhân, thuộc Công an TP.HCM vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Hình sự phối hợp phá nhanh nhiều vụ án “nóng”

Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được; Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM; Ban Giám đốc Công an TP.HCM cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an.

Thành ủy TP.HCM tổ chức buổi trao khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm thời gian qua. Ảnh: NT

Theo Công an TP.HCM, thời gian qua, Công an TP.HCM tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy Công an địa phương, không tổ chức công an cấp huyện theo theo đúng phương châm: “Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở”.

Công an Thành phố đã tập trung vận hành tổ chức bộ máy và các chức năng nhiệm vụ mới thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo liên tục, không ngắt quãng, quán xuyến tốt địa bàn, lĩnh vực, tuyệt đối không để “bỏ trống”, “bỏ sót”, “bị động bất ngờ”, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các mặt công tác Công an; tiếp tục lập nên những chiến công đặc biệt xuất sắc mang tính điển hình, lan tỏa trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại buổi trao khen thưởng. Ảnh: NT

Trong đó có các vụ án như: Ngày 28-2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) bắt băng nhóm bắt người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản với số tiền hơn 10 tỷ đồng do người Trung Quốc cầm đầu.

Công an đã giải cứu thành công nạn nhân đảm bảo tuyệt đối an toàn chỉ sau gần 12 giờ truy xét.

Theo đó, từ những thông tin chưa rõ, rời rạc do chị L cung cấp, Tổ Công tác đã tập trung truy xét, lần theo dấu vết; nhanh chóng xác định được nạn nhân đang bị khống chế tại một địa điểm trên đường đường Thanh Niên, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

Đây là địa điểm cách xa khu dân cư, địa hình phức tạp, nhiều kênh rạch và rừng cây, bụi rậm đan xen. Nhóm đối tượng có chuẩn bị hung khí; Tổ Công tác lên kế hoạch với nhiều phương án tác chiến đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ và phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nạn nhân và bắt giữ toàn bộ các đối tượng trong băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NT

Theo Công an TP.HCM, lực lượng phá án chia thành nhiều tổ tác chiến, lợi dụng địa hình, địa vật, men theo các lối mòn và kênh nước để bí mật vận động vào tiếp cận mục tiêu theo nhiều hướng khác nhau; từng bước tiếp cận, siết chặt vòng vây.

Theo Phòng tham mưu Công an TP.HCM, các đơn vị đã triển khai phương án đánh bắt, sử dụng kỹ chiến thuật, võ thuật Công an nhân dân để tấn công trực diện, bất ngờ vào hai người đang cầm hung khí trước nhằm đảm bảo an toàn cho nạn nhân. Năm người còn lại trong băng nhóm này cũng được bắt giữ ngay sau đó.

Các cá nhân và tập thể PC02 được khen thưởng. Ảnh: NT

Hiện, Công an Thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can để tiếp tục điều tra, xử lý.

Ngay sau đó, ngày 10-3, PC02 tiếp tục lập thành tích xuất sắc khi khám phá nhanh vụ án giết người xảy ra trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3; nạn nhân là một thanh niên người Hàn Quốc bị tử vong với nhiều vết thương trên vùng đầu.

Nghi phạm trong vụ án giết người nhanh chóng bị công an bắt. Ảnh: NT

Với quyết tâm truy bắt thủ phạm, làm rõ các tình tiết của vụ án để trấn an dư luận đồng thời không để thủ phạm tiếp tục gây ra trọng án trong khi lẩn trốn, PC02 đã nhanh chóng xác định nghi phạm là Kim KiTae (28 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc).

Chỉ sau 7 giờ gây án, người này bị bắt khi đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Nhiều chuyên án ma túy lớn bị triệt phá

Phòng Cảnh sát ma túy (PC04), Công an TP.HCM trong một thời gian ngắn vừa qua cũng đã liên tiếp lập nên những chiến công, triệt phá hai đường dây tội phạm về ma túy có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia từ Campuchia về TP.HCM.

Công an đã thu giữ hơn 60 kg, bắt giữ toàn bộ đường dây tội phạm với 58 đối tượng.

Các cá nhân, tập thể PC04 được khen thưởng. Ảnh: NT

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố với yêu cầu không đánh khúc giữa, bắt giữ toàn bộ đường dây, tổ chức tội phạm ma túy, đối tượng chủ mưu, cầm đầu; rút ngắn thời gian đấu tranh triệt xóa, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, xử lý triệt để đến đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy…

Thực hiện chỉ đạo, PC04 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an cơ sở triệt để áp dụng phương châm “lần theo dòng chảy ma túy, khui từng vỏ bọc các ông trùm ma túy và các đối tượng có liên quan” đã khẩn trương rà dựng, sơ đồ hóa toàn bộ đường dây tội phạm về ma túy và các nhánh, phân nhánh đầu dưới.

Đơn vị đấu tranh đã xây dựng kế hoạch phá án, phân công cụ thể lực lượng và lựa chọn “điểm đột phá” để đồng loạt bắt giữ toàn bộ các đối tượng đã xác định.

Chuyên án ma túy bị Công an TP.HCM triệt phá mới đây. Ảnh: NT

Từ ngày 6-3 đến ngày 8-3, hàng chục Tổ Công tác của PC04 đã phối hợp đồng loạt triển khai khám xét khẩn cấp 16 địa điểm, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 58 đối tượng “đầu dưới” tiêu thụ ma túy của hai đường dây tội phạm do Lê Hoàng Phúc và Dương Thảo Ngân cầm đầu; thu giữ ma túy các loại và nhiều vật chứng có liên quan.

Phát biểu tại buổi khen thưởng các cá nhân, tập thể, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những chiến công xuất sắc mà các đơn vị, cá nhân đã đạt được trong thời gian qua.

TP.HCM là pháo đài thép trong đấu tranh với tội phạm

Ông Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM - thay mặt lãnh đạo Thành phố đã biểu dương và chúc mừng những chiến công của tập thể và cá nhân Công an Thành phố đã lập thành tích xuất sắc và được khen thưởng.

Theo Chủ tịch UBND TP. HCM, các chiến công của Công an TP.HCM đã tô thắm thêm màu cờ truyền thống của ngành công an, nâng cao vị trí vai trò và niềm tin của ngành công an nhân dân trong lòng nhân dân.

Chủ tịch UBND TP.HCM dẫn ra nhiều vụ án khác mà Công an TP.HCM đã khám phá trong thời gian qua, trong đó có vụ án Nguyễn Phương Hằng (CEO Công ty Đại Nam), vụ án ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và nhiều vụ án điểm khác.

Ông Được cũng nhấn mạnh, các chiến công của Công an TP.HCM không chỉ mang ý nghĩa trong ngành mà còn có ý nghĩa quốc tế, đặc biệt là trong mắt người dân. Những tập thể, cá nhân hôm nay chỉ là những điển hình, còn rất nhiều vụ việc mà Công an TP.HCM đã, đang và sẽ làm.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, trong hai tháng đầu năm 2025, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố được đảm bảo: Tội phạm về trật tự xã hội so với liền kề giảm 27,93%, so với cùng kỳ giảm 38.98%; tỉ lệ điều tra khám phá đạt 89,33%, bắt 1.128 đối tượng.

Đặc biệt, tội phạm về ma túy đã phát hiện 855 vụ 2.581 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, so với liền kề tăng 26,64%, so với cùng kỳ tăng 36,58%; thu giữ gần 330 kg ma túy các loại.

Công an TP.HCM đã khởi tố 793 vụ, 2.044 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 54 vụ 515 đối tượng; triệt phá ba đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Hoa Kỳ, Campuchia vào Thành phố…

“Những thành tích xuất sắc của các tập thể cá nhân được khen thưởng, biểu dương hôm nay là minh chứng cụ thể cho quyết tâm của toàn lực lượng công an Thành phố trong việc gương mẫu đi đầu thực hiện chủ trương tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng, nhà nước, của ngành Công an; vừa thực hiện đúng tiến độ việc yêu cầu sắp xếp, tổ chức bộ máy, vừa duy trì, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Thành phố nói riêng, địa bàn cả nước nói chung” – Trung tướng Lê Hồng Nam nói.

Theo Giám đốc Công an TP.HCM, dưới các biện pháp đấu tranh đồng bộ của lực lượng công an, các loại tội phạm trên địa bàn TP.HCM hiện đã giảm mạnh. Công an TP.HCM đã cùng phối hợp xây dựng nên một pháo đài thép trong việc xử lý các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy trên địa bàn TP.HCM.