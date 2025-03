Công an bắt khẩn cấp nhóm thanh niên xông vào nhà truy sát người khác 24/03/2025 17:55

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự 5 nghi can, trong vụ xông vào nhà truy sát người khác.

Ngày 24-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với: Bùi Minh Huy, Bùi Minh Hoàng (anh ruột Huy), Nguyễn Duy Anh, Văn Hữu Phát và Nguyễn Văn Thành (đều ngụ huyện Xuân Lộc) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 15-3, anh Trần Văn T (34 tuổi; ngụ xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc) đang đi bộ trước nhà thì gặp Huy chạy xe máy đến. Khi nói chuyện, anh T và Huy phát sinh mâu thuẫn, cãi nhau.

Các nghi can bị cơ quan công an bắt khẩn cấp. Ảnh: CA.

Sau đó, Huy đã dùng hung khí đánh anh T. Thấy vậy, anh T chạy vào trong nhà cầm 1 cây cuốc để đánh trả thì Huy bỏ chạy.

Tuy nhiên khoảng 2 phút sau, Huy rủ thêm anh ruột là Hoàng cùng Anh, Phát và Thành mang theo dao, kiếm tự chế quay lại rồi xông vào nhà đánh, chém anh T bị thương nặng.

Sau khi gây án, cả nhóm lên xe bỏ trốn. Anh T được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, hiện vẫn trong tình trạng hôn mê.

Nhóm thanh niên xông vào chém đối thủ. Ảnh: Cắt từ clip.

Toàn bộ vụ việc được camera gia đình nạn nhân quay lại và sau đó clip nhóm 5 thanh niên xông vào nhà dân truy sát người khác xuất hiện trên mạng xã hội.

Ngay sau đó, công an địa phương phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai truy xét, bắt giữ các nghi can.