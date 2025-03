Bắt giam con trai của nạn nhân trong vụ dàn cảnh cướp 2 triệu USD ở Tây Ninh 23/03/2025 23:27

(PLO)- Người con trai dẫn nhóm bạn về nhà dàn cảnh cướp 2 triệu USD của mẹ ruột đã bị công an tỉnh Tây Ninh khởi tố, bắt tạm giam.

Tối 23-3, xác nhận với PLO, một lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ P.L.P, ngụ ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để điều tra hành vi cướp tài sản.

Công an tỉnh Tây Ninh đang quyết liệt truy bắt 3 người dàn cảnh chiếm đoạt 2 triệu USD

Thông tin ban đầu cho biết, trong thời gian sinh sống cùng mẹ, người con trai tên P biết mẹ mình vừa nhận về 2 triệu USD nên nảy sinh ý định lấy số tiền này để tiêu xài.

Ngày 10-3, P gọi cho nhóm bạn là Đào Xuân Lộc (34 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, ngụ TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Anh Duy (32 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cùng một nghi can khác đến nhà mình ở xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu dàn cảnh để chiếm đoạt tiền của mẹ ruột.

Tại đây, nhóm bạn của P đã giả dạng cảnh sát, yêu cầu mẹ của P giải trình và giao nộp số tiền khoảng 2 triệu USD mà người phụ nữ này vừa mang về.

Sau đó, nhóm người này yêu cầu mẹ của P đến cơ quan công an làm việc về nguồn gốc số tiền nói trên.

Trong khi mẹ của Phương chuẩn bị quần áo để đi cùng nhóm người trên thì Lộc, Anh và Duy lấy 2 triệu USD rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh, bản chất của vụ việc xảy ra ngày 10-3 là do con ruột trong gia đình dàn cảnh để lấy số tiền của mẹ ruột. Tuy nhiên, hành vi của P và đồng phạm đã phạm vào tội cướp tài sản nên Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố P và những người nói trên tội Cướp tài sản.