Con ruột 'vẽ đường' cho đồng phạm đến nhà cướp 2 triệu USD ở tỉnh Tây Ninh 23/03/2025 19:20

Chiều 23-3, xác nhận với PLO, một lãnh đạo Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cho biết công an tỉnh này đang tập trung truy bắt các bị can gây ra vụ cướp 2 triệu USD hôm 10-3.

Công an truy nã 3 người gây ra vụ cướp 2 triệu USD

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã Đào Xuân Lộc (34 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, ngụ phường Bích Đào, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Anh Duy (32 tuổi, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Theo một cán bộ Phòng CSHS Công an tỉnh Tây Ninh, ngày 10-3, biết mẹ vừa nhận về khoản tiền lớn, người con trai đã gọi điện cho Duy, Lộc, Anh và một người nữa đến nhà, giả cảnh sát yêu cầu giải thích nguồn gốc 2 triệu USD nói trên.

Nhóm này còn giả danh cảnh sát, mời mẹ của người con trai nói trên đến trụ sở công làm việc.

Trong khi người mẹ vào chuẩn bị thì Anh, Duy và Lộc lấy 2 triệu USD rồi cùng nhau tẩu thoát, bỏ lại người con trai của gia đình này.

Ba ngày sau, ngày 13-3, gia đình đến công an trình báo vụ việc.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng CSHS lập tức vào cuộc và bắt giữ 2 người liên quan.

Sau khi xác định Đào Xuân Lộc, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Anh Duy là những người liên quan trực tiếp, công an đã khởi tố bị can, phát lệnh truy nã toàn quốc.

Công an tỉnh Tây Ninh cũng đã thu hồi gần 2 triệu USD và phối hợp với cơ quan liên quan xác minh nguồn gốc của 2 triệu USD này.