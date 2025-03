Lái ô tô đi cắt trộm cáp viễn thông thì bị bắt 24/03/2025 16:32

(PLO)- Công an tỉnh Tuyên Quang bắt giữ một người có hành vi trộm cáp viễn thông và bàn giao vụ việc cho Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng tiếp tục xử lý.

Ngày 24-3, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh vừa phối hợp với Công an xã Trung Môn (huyện Yên Sơn) làm rõ vụ trộm cáp viễn thông trên địa bàn.

Nghi phạm bị bắt giữ là Lê Đức Tuyến (45 tuổi, ngụ TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

Công an làm việc với Lê Đức Tuyến về hành vi trộm cáp viễn thông. Ảnh: CA

Theo điều tra, khoảng 22 giờ ngày 22-3, Tuyến lái ô tô đến khu vực Trạm phát sóng của Công ty viễn thông Viettel tại thôn 1, xã Trung Môn để cắt trộm dây cáp truyền phát thông tin, loại dây lõi đồng.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Tuyến đã bị lực lượng chức năng phát hiện.

Mở rộng điều tra vụ án, Tuyến khai nhận đã thực hiện tổng cộng 6 vụ, cắt trộm hơn 300 mét dây cáp tại địa bàn các huyện: Sơn Dương, Yên Sơn và TP Tuyên Quang.

Số dây cáp trộm được Tuyến mang đi bán được hơn 7 triệu đồng.

Vụ việc được bàn giao cho Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật.