Khởi tố thanh niên 17 tuổi trộm 70 triệu đồng 18/03/2025 14:40

(PLO)-Sau 48 giờ điều tra, Công an Hà Giang đã làm rõ một thanh niên 17 tuổi có hành trộm cắp tài sản tại xã Lũng Cú.

Ngày 18-3, Công an tỉnh Hà Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thào Mí Chá, 17 tuổi, ngụ xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn về hành vi trộm cắp tài sản.

Thanh niên 17 tuổi gây ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn xã Lũng Cú. Ảnh CAHG

Vài ngày trước, ông Mua Mí Thà, 30 tuổi, ngụ cùng địa phương đến công an trình báo việc bị kẻ gian đột nhập lấy mất 70 triệu đồng.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Lũng Cú đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khoanh vùng đối tượng nghi vấn và vận động người dân cung cấp thông tin.

Sau hơn 48 giờ điều tra, công an đã làm rõ Thào Mí Chá là nghi phạm trong vụ trộm. Thanh niên 17 tuổi sau đó cũng đã đến công an tự thú, thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản tại nhà ông Thà.

Người này còn khai nhận trước đó đã thực hiện hai vụ trộm cắp khác trên địa bàn và tự nguyện giao nộp 53,5 triệu đồng và 43 tờ tiền Trung Quốc nghi là Nhân dân tệ.