Phú Thọ sẵn sàng đón du khách dịp giỗ Tổ Hùng Vương 14/03/2025 14:25

(PLO)- Tỉnh Phú Thọ dự báo lượng du khách về Đền Hùng dịp giỗ Tổ Hùng Vương sẽ tăng cao do ngày Lễ trùng vào cuối tuần.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc vừa chủ trì hội nghị về công tác chuẩn bị, triển khai các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ 2025.

Ông Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa vùng Đất Tổ. Từ đó, ông đề nghị các sở, ngành, địa phương phải bám sát kế hoạch, nghiêm túc, trách nhiệm trong thực hiện các phần việc được giao.

Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tại hội nghị triển khai các hoạt động Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ. Ảnh: phutho.gov.vn

Hai đơn vị gồm Sở VH-TT&DL và Khu di tích lịch sử đền Hùng được giao triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng trong khuôn khổ lễ hội. Cụ thể là chuẩn bị chu đáo các hoạt động phần Lễ đảm bảo trang nghiêm, thành kính, hướng dẫn các cơ quan truyền thông tuyên truyền các hoạt động lễ hội nhằm lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa vùng đất cội nguồn.

Đồng thời, rà soát, xử lý trường hợp đưa thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến giá trị di sản văn hóa và công tác tổ chức lễ hội. Sắp xếp lại hàng quán, cửa hàng dịch vụ tại khu vực ngã 5 Đền Giếng, chỉnh trang khuôn viên, nâng cấp hệ thống cảnh quan khu vực Đền Giếng xong trước ngày 1-3 âm lịch...

Công an tỉnh Phú Thọ đảm bảo an ninh tại lễ hội Đền Hùng những năm trước. Ảnh: CA

Các đơn vị khác như Y tế, Công thương, Công an... được giao trách nhiệm đảm bảo an ninh, an toàn, hỗ trợ y tế khi có yêu cầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, dự báo lượng du khách về Đền Hùng dịp giỗ Tổ 2025 sẽ tăng cao do trùng với ngày nghỉ. Do đó, các thành viên Ban tổ chức phải bám sát kế hoạch, tập trung vào phần việc được giao để hoàn thành đúng tiến độ đề ra.