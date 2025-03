CSGT xử phạt 2 người điều khiển vali chạy trên đường ở TP.HCM 24/03/2025 12:59

(PLO)- Phòng CSGT Công an TP.HCM xử phạt 2 trường hợp điều khiển vali chạy trên đường phố.

Ngày 24-3, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai trường hợp cưỡi vali chạy trên đường phố.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 23-3, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT tổ địa bàn quận 1 (thuộc Phòng CSGT, Công an TP.HCM) phát hiện một người phụ nữ điều khiển vali chạy trên đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Người phụ nữ cưỡi vali trên đường phố. Ảnh: HT

Làm việc với CSGT, người phụ nữ xuất trình giấy tờ tên TTNT (43 tuổi). Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà T với lỗi “sử dụng bàn trượt, các thiết bị tương tự trên phần đường xe chạy”.

Bà T thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết sẽ không điều khiển vali điện chạy ra đường.

Cùng ngày, lực lượng CSGT, Công an TP.HCM cũng đã phối hợp lực lượng chức năng mời ông ZT (75 tuổi), Quốc tịch Trung Quốc đến trụ sở Công an phường Bến Nghé làm việc về việc ông này đã sử dụng vali lưu thông trên đường Lê Thánh Tôn vào ngày 20-3.

Người đàn ông bị Cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính. Ảnh: CA

Tại cơ quan Công an, ông ZT thừa nhận hành vi vi phạm. Công an phường Bến Nghé đã lập biên bản xử lý đối với ông ZT về hành vi “sử dụng bàn trượt, các thiết bị tương tự trên phần đường xe chạy”.

Hành vi vi phạm của hai người điều khiển vali nói trên bị xử phạt theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 12 Nghị định 168/2024/ NĐ-CP.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không sử dụng vali điện để di chuyển trên đường phố. Đây là hành vi vi phạm Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tiềm ẩn nguy hiểm cho cả người sử dụng và những người tham gia giao thông khác do khó kiểm soát, dễ gây tai nạn.