Bắt được 3 người gây ra vụ cướp 2 triệu đô ở Tây Ninh

3 người gây ra vụ cướp 2 triệu USD ở Tây Ninh bị bắt tại Gia Lai 24/03/2025 16:13

(PLO)- Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết các trinh sát của Cục Cảnh sát Hình sự và Công an Tây Ninh đã bắt giữ 3 bị can liên quan đến vụ cướp 2 triệu USD xảy ra trên địa bàn Tây Ninh.