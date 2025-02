Nhân sự tuần qua: Điều động, bổ nhiệm, chuẩn y lãnh đạo nhiều địa phương 16/02/2025 08:42

Tuần qua, từ ngày 9-2 đến 16-2, một số nhân sự đã được điều động, bổ nhiệm, chuẩn y đảm nhiệm các vị trí mới.

Ông Trịnh Xuân Trường được chuẩn y chức danh Bí thư Lào Cai

Bộ Chính trị chuẩn y ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định và chúc mừng ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. Ảnh: CỔNG TTĐT LÀO CAI

Ông Trịnh Xuân Trường sinh năm 1977; quê ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định; cử nhân ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, Thạc sỹ Quản lý đô thị và công trình.

Trước khi làm Chủ tịch UBND Lào Cai, ông Trịnh Xuân Trường giữ các vị trí quan trọng tại tỉnh này như Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông Vận tải-Xây dựng tỉnh; Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Xây dựng; Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa...

Ban Bí thư chỉ định phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Ban Bí thư đã có quyết định để ông Trương Cảnh Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Ban Bí thư cho tân Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Trương Cảnh Tuyên, sinh năm 1969, quê ở Thanh Hóa; là Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng của tỉnh Hậu Giang như Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phó Chánh Văn phòng rồi Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền giữ chức Bộ Tư lệnh TP.HCM

Bộ Quốc phòng quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM, giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: BÁO QUÂN KHU 7

Cùng đó, điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giữ chức Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM; Đại tá Phạm Như Quân, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước, giữ chức Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Ninh Thuận có tân phó Giám đốc Công an tỉnh

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bổ nhiệm Thượng tá Lê Quang Dũng, Trưởng Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận.

Đồng thời, biệt phái công khai có thời hạn Thượng tá Lê Quang Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận.

Ông Hà Minh Hải làm Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã quyết định phân công ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND TP, giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải.

Ông Hà Minh Hải sinh năm 1969, là Tiến sĩ Kinh tế - cử nhân Luật. Trước khi được phân công làm Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, ông Hải đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng của TP như Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, Giám đốc Sở Tài chính, Bí thư Quận ủy Đống Đa, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng quyết định phân công ông Đỗ Anh Tuấn (sinh năm 1971), Trưởng Ban Dân vận Thành ủy giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Trước đó, ông Tuấn từng kinh qua nhiều vị trí như Bí thư quận ủy Tây Hồ, Giám đốc Sở KH&ĐT, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng điều động nhiều nhân sự

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã điều động ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, đến nhận công tác tại Quận ủy Sơn Trà và chỉ định giữ chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban thường vụ quận ủy, Bí thư Quận ủy Sơn Trà.

Ông Phùng Phú Phong (thứ hai từ trái qua) được điều động giữ chức Bí thư Quận ủy Sơn Trà. Ảnh: NT

Ông Phùng Phú Phong 49 tuổi, quê TP Đà Nẵng; là cử nhân ngành Kiến trúc, Quy hoạch đô thị; Tiến sĩ Quy hoạch. Ông Phong từng kinh qua các chức vụ Phó trưởng Ban đô thị HĐND TP, Phó giám đốc Sở Xây dựng.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng phân công, điều động ông Phạm Trường Sơn, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Sơn Trà, đến nhận công tác tại Đảng ủy Các cơ quan Đảng TP, chỉ định giữ chức Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy và làm Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng TP nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phạm Trường Sơn, 56 tuổi, quê ở Quảng Nam, có trình độ thạc sĩ kỹ thuật xây dựng cầu đường. Ông Sơn từng giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Tiền Giang có nữ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang điều động, bổ nhiệm bà Phạm Thị Mai Tiên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Bà Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang, trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Mai và ông Nguyễn Quốc Dũng. Ảnh: VGP

Ông Nguyễn Quốc Dũng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Tiền Giang, được giao nhiệm vụ phụ trách Văn phòng Tỉnh ủy cho đến khi kiện toàn chức danh Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Bổ nhiệm mới nhiều nhân sự ngành tư pháp

Chánh án TAND Tối cao đã có quyết định bổ nhiệm ông Trần Huy Đức (50 tuổi, Chánh án TAND tỉnh Phú Yên) giữ chức vụ Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Viện trưởng VKSND Tối cao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Thế Kính, Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Nam giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa.

Chánh án TAND TP.HCM quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sang, Chánh án TAND quận 12 giữ chức vụ Chánh án TAND quận 11.

Cùng đó, điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình, Chánh án TAND quận 6, giữ chức vụ Chánh án TAND quận 12 và ông Vũ Ngọc Hoan, Phó Chánh án TAND quận Bình Thạnh đến giữ chức vụ Chánh án TAND quận 6.