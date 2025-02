Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy: Cần tính đến những đặc thù khi sắp xếp bộ máy ở TP.HCM 13/02/2025 22:40

Ngày 13-2, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi); Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

Vẫn bảo đảm đủ 15 sở theo định hướng

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, thông tin trong quá trình xây dựng đề án để triển khai thực hiện, TP cũng nghiên cứu rất sâu, kỹ thực tiễn tại TP liên quan đến tổ chức bộ máy, đặc biệt là khối chính quyền.

Theo bà Tuyết, TP hiện vẫn đảm bảo đủ 15 sở theo đúng định hướng của Chính phủ. Tuy nhiên, TP quyết định giữ lại Sở GTVT và đổi tên thành Sở Giao thông công chính nhằm đảm nhiệm thêm những nhiệm vụ liên quan đến mảng công tác này. Đây là nhiệm vụ mà trước giờ Sở GTVT cũng như một số sở khác đang thực hiện.

“Bây giờ chúng tôi chuyển toàn bộ nhiệm vụ đó về cho Sở GTVT để đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các chức năng liên quan” – bà Tuyết nói.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM. Ảnh: QH

Tuy nhiên, về sáp nhập Sở Xây dựng với Sở QH-KT, bà Bạch Tuyết cho hay có sự điều chỉnh khác với hướng dẫn của Trung ương và Hà Nội. Nêu lý do, bà Tuyết cho biết do yêu cầu về phát triển mạng lưới giao thông, hạ tầng đô thị của TP gắn với các dự án, công trình mà TP đang ấp ủ và đã trình Bộ Chính trị, Quốc hội nên khối lượng công việc của Sở GTVT hiện nay rất lớn. Cạnh đó, Sở Xây dựng cũng đang phụ trách một mảng công việc khá lớn.

“Nếu như sáp nhập hai sở này lại với nhau sẽ trở thành một siêu sở đặc biệt lớn” – bà Bạch Tuyết nói, đồng thời thông tin TP đã cân nhắc, đề xuất phương án trình và được Ban Chấp hành Đảng bộ TP thống nhất rất cao.

TP cũng quyết định giữ nguyên tên Sở TN&MT sau khi sáp nhập với Sở NN&PTNT. Đây là điểm khác theo hướng dẫn của Chính phủ khi hai sở này hợp nhất sẽ lấy tên là Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Lý do theo bà Tuyết là để hạn chế sửa đổi các biểu mẫu liên quan đến hồ sơ hành chính của người dân, doanh nghiệp. Trường hợp phải sửa đổi tên gọi theo hướng dẫn, sẽ phải sửa toàn bộ hồ sơ với khối lượng rất lớn, ảnh hưởng chi phí hành chính.

Đề xuất tiếp tục thí điểm Sở An toàn thực phẩm

Từ thực tế nêu trên, bà Văn Thị Bạch Tuyết kiến nghị Quốc hội cùng các cơ quan liên quan bổ sung vào nghị quyết này cũng như Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi nội dung liên quan đến các cơ quan chuyên môn thuộc UBND của cấp tỉnh, đặc biệt ở hai TP lớn là Hà Nội và TP.HCM có thể khác biệt so với hướng quy định. Việc này là nhằm giúp các cơ quan này sau khi được thành lập sẽ đảm đương được nhiệm vụ một cách tốt nhất.

“Nếu như không có sự linh hoạt thì sẽ rất khó cho các địa phương, nhất là những địa phương có đặc điểm rất riêng như Hà Nội và TP.HCM” – bà nói thêm.

Với Sở An toàn thực phẩm đang thực hiện thí điểm theo Nghị quyết 98, bà Văn Thị Bạch Tuyết cho hay do đặc thù của TP có quy mô dân số lớn nên công tác đảm bảo an toàn thực phẩm rất quan trọng. Do đó, TP kiến nghị cho phép được tồn tại sở này.

Việc này nhằm gắn với công tác đảm bảo sức khỏe người dân, đảm bảo an toàn thực phẩm mà vẫn đảm bảo yêu cầu chung. Khi hết thời gian thí điểm, TP sẽ đánh giá lại, chịu trách nhiệm đề xuất tiếp về hoạt động của cơ quan này.