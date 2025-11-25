TP.HCM siết hoạt động môi giới bất động sản 25/11/2025 07:20

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành TP và UBND các xã, phường, đặc khu tập trung thực hiện nghiêm các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao với mục tiêu tăng nguồn cung, giảm giá bất động sản, hướng đến ổn định, phát triển thị trường.

Theo đó, UBND TP giao các đơn vị có liên quan thực hiện ngay việc cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính.

Đồng thời bố trí đủ số lượng công chức, bảo đảm thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ đã được phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng, nhà ở, bất động sản, đầu tư... không để xảy ra tình trạng đình trệ khi giải quyết các thủ tục hành chính do thiếu nhân lực.

TP.HCM tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động môi giới bất động sản trên địa bàn. Ảnh: THUẬN VĂN

TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND TP đẩy nhanh việc quy hoạch, phát triển đô thị, nhất là các khu vực phát triển đô thị theo hình thức TOD.

Trong đó tập trung giải quyết nhanh các thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng, thực hiện các dự án nhà ở, bất động sản theo các thủ tục mới.

Đồng thời Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản. Điều này nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết đối với các dự án đang tồn đọng hoặc chậm triển khai, thúc đẩy các dự án đầu tư, tạo điều kiện tăng nguồn cung sản phẩm nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp.

Sở Xây dựng còn có nhiệm vụ phối hợp với Sở NN&MT tham mưu bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội; tham mưu đôn đốc, hỗ trợ chủ đầu tư dự án đẩy mạnh triển khai dự án để thực hiện, hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội.

Song song đó, Sở Xây dựng phải phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền đối với hoạt động của các doanh nghiệp, chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản trên địa bàn.

Trong đó chú trọng tính pháp lý, điều kiện, công khai thông tin... của bất động sản đưa vào kinh doanh có hiện tượng tăng giá bất thường, không để trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường. Đồng thời phải tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động môi giới bất động sản trên địa bàn.

Sở NN&MT TP.HCM được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND TP giải quyết nhanh các thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng các dự án nhà ở, bất động sản theo các thủ tục mới như chuyển mục đích sử dụng đất, xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất...