Các đại dự án đang mang lại sức bật cho thị trường bất động sản 19/11/2025 06:37

(PLO)- Thời gian gần đây, các đại dự án quy mô lớn được quy hoạch đồng bộ bởi những chủ đầu tư uy tín đang kích hoạt sức bật hạ tầng, kinh tế và thu hút đầu tư.

Làn sóng đầu tư đại dự án quy mô khu đô thị không chỉ tập trung ở trung tâm mà đang dịch chuyển mạnh sang các khu vực vệ tinh còn nhiều tiềm năng như Tây Ninh, khu vực Long An cũ.

Các doanh nghiệp lớn đi trước, đặt nền móng hạ tầng, tạo cực phát triển mới. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhấn mạnh, pháp lý rõ ràng vẫn là yếu tố tiên quyết để đảm bảo an toàn và bền vững cho mọi quyết định đầu tư.

Đại đô thị định hình vùng ven

Ghi nhận thực tế, thị trường phía Nam đang chứng kiến sự bứt tốc của các đô thị vệ tinh, đặc biệt tại Tây Ninh. Hàng loạt dự án quy mô lớn đang hình thành, thu hút sự chú ý của thị trường.

Nổi bật là Khu đô thị Phước Vĩnh Tây với diện tích gần 1.100 ha, vốn đầu tư hơn 80.000 tỉ đồng. Cùng khu vực, Tập đoàn Ecopark đang triển khai dự án Eco Retreat (hơn 220 ha), hướng tới mô hình đô thị xanh - nghỉ dưỡng. Tại xã Hậu Nghĩa, Vingroup cũng triển khai đại đô thị phức hợp Vinhomes Green City với diện tích 197,2 ha.

Một dự án đáng chú ý khác là Khu dân cư Mai Bá Hương, với tên thương mại là Dragon Eden, vừa được Công ty Cổ phần Mai Bá Hương công bố tại xã Lương Hòa. Dự án có quy mô gần 147 ha, nằm trong tổng thể Khu Đô thị Công nghiệp Bắc Bến Lức rộng gần 900 ha.

Hàng loạt dự án quy mô lớn đang hình thành, thu hút nhà đầu tư. Ảnh: QH

Với vị trí liền kề Khu công nghiệp Tandoland và KCN Prodezi (tổng quy mô 650ha), dự án này hướng thẳng đến nhóm khách hàng là chuyên gia, kỹ sư và người lao động có nhu cầu ở thực.

Theo công bố, dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện để chuẩn bị giao nền cho khách hàng vào quý IV-2025. Điểm đáng chú ý của dự án này là vị trí được định vị là trung tâm giao điểm vàng của Vành đai 3 và Vành đai 4, hưởng lợi trực tiếp từ các kế hoạch khởi công Vành đai 4 (năm 2025) và trục Võ Văn Kiệt nối dài (quý I-2026).

Tiến sĩ Lê Bá Chí Nhân, chuyên gia bất động sản đánh giá việc phát triển các đại đô thị là xu thế tất yếu của quá trình đô thị hóa, giúp cân bằng mật độ dân số và tạo động lực tăng trưởng cho các địa phương.

Theo ông Nhân, đây là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư dài hạn khi giá trị bất động sản tại các khu vực này có tiềm năng gia tăng đáng kể nhờ sự hoàn thiện của hạ tầng và tiện ích. Tuy nhiên, các đại dự án phải đạt tiến độ như cam kết, nhà đầu tư cần xem xét đầy đủ yếu tố để trở thành một đại đô thị đúng nghĩa.

Hạ tầng và pháp lý quyết định

Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), việc các đại dự án gia nhập thị trường là xu hướng tất yếu.

Ông phân tích: Các đô thị quy mô lớn này ra đời nhằm thay thế các khu đô thị kiểu cũ, vốn chất lượng không cao, để hướng tới sự văn minh và chất lượng sống tốt hơn. Việc phát triển các siêu dự án đòi hỏi chủ đầu tư phải có tầm nhìn và năng lực tài chính tốt.

Các chuyên gia nhận định các dự án xanh, tích hợp đầy đủ chức năng sẽ có biên độ tăng giá tốt và thanh khoản cao hơn. Ảnh: QH

Đồng quan điểm, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn, khẳng định khu Tây TP.HCM (bao gồm Long An cũ, Tây Ninh) là tâm điểm mới. Ông lý giải, xu hướng giãn dân và phát triển không gian đô thị ra các vành đai là cơ hội lớn cho các dự án khu đô thị quy mô, có tiện ích bài bản.

"Hạ tầng chính là đòn bẩy. Dự báo khi các dự án hạ tầng trọng điểm (Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài...) hoàn thành vào 2025-2026, giá bất động sản khu Tây cũng sẽ tăng theo" - ông Tuấn nhận định.

Về chất lượng dự án, ông Troy Griffiths, Phó Tổng giám đốc Savills Việt Nam, cho rằng bền vững không còn là xu hướng mà là yêu cầu bắt buộc. Ông nhận định các dự án xanh, tích hợp đầy đủ chức năng sẽ có biên độ tăng giá tốt và thanh khoản cao hơn. Người mua hiện nay không chỉ mua nhà mà mua lối sống, nơi họ có thể làm việc, giải trí và chăm sóc sức khỏe tại chỗ.

Tuy nhiên, các chuyên gia đều cho rằng yếu tố pháp lý của các đại dự án là điều kiện tiên quyết. Những dự án minh bạch, như trường hợp đã có sổ đỏ từng nền, sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối, đáp ứng đúng nhu cầu an toàn của nhà đầu tư và người ở thực trong giai đoạn hiện nay.