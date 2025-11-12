Kinh tế Việt Nam đủ sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài 12/11/2025 18:00

(PLO)- Giai đoạn 2021-2025 là phép thử khắc nghiệt, nhưng cũng là thời điểm Việt Nam khẳng định sức chống chịu phi thường, năng lực điều hành linh hoạt và tầm nhìn phát triển vì con người.

Chiều 12-11, Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức toạ đàm “Kinh tế - xã hội Việt Nam 2021-2025: Chống chịu và bứt phá” nhằm khái quát lại những nét lớn, bao trùm về tình hình kinh tế - xã hội 5 năm qua, so với những năm trước và so với thế giới, khu vực

Sức mạnh nội tại và khả năng ứng phó phi thường

Tại tọa đàm, Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu khẳng định kinh tế Việt Nam đủ sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài.

Thực tế cho thấy, dù giai đoạn 2021-2025 đầy biến động, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân vẫn đạt 6,3%, nếu năm 2025 tăng 8%. Quy mô nền kinh tế tăng từ 364 lên khoảng 510 tỉ USD, thặng dư thương mại và dự trữ ngoại hối đều được cải thiện.

Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu khẳng định kinh tế Việt Nam đủ sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài. Ảnh: VGP



Việt Nam đã vượt qua hàng loạt “cơn bão” lớn. Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Chính phủ nhanh chóng triển khai chiến lược “ngoại giao vaccine”, kết hợp các gói phục hồi và phát triển kinh tế kịp thời. Trước xu hướng “reshoring” và biến động chính sách thương mại quốc tế, Việt Nam vẫn duy trì sức hút đầu tư nước ngoài, kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục tăng.

TS. Nguyễn Sĩ Dũng cũng nhấn mạnh: Chúng ta đã khéo léo đến mức nợ công giảm, không gian tài khóa được mở rộng, trong khi hạ tầng có bước đột phá rõ rệt. Đây chính là nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Từ góc nhìn quốc tế, bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, bày tỏ ấn tượng sâu sắc khi Việt Nam đã biến khủng hoảng thành cơ hội, duy trì tăng trưởng hơn 7%, đồng thời cải thiện chỉ số phát triển con người (HDI).

Theo bà, yếu tố then chốt nằm ở sự lãnh đạo mạnh mẽ và tầm nhìn chiến lược của Việt Nam, giúp đất nước kiên cường thích ứng với khủng hoảng và biến đổi khí hậu.

Giáo sư Vũ Minh Khương (Đại học Quốc gia Singapore) khái quát sự điều hành của Chính phủ là “Quả cảm - Quyết liệt - Quên mình”. Ông nhận định, không có thách thức nào dân tộc Việt Nam không thể vượt qua, không có mục tiêu nào chúng ta không thể vươn tới.

Chính tinh thần đó đã thổi luồng sinh khí mới cho cả hệ thống chính trị và nền kinh tế, giúp Việt Nam bước qua giai đoạn thử thách bằng bản lĩnh và niềm tin.

An sinh xã hội – điểm sáng vì con người

Bên cạnh ổn định kinh tế, an sinh xã hội luôn là ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước. TS. Bùi Sỹ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội, nhấn mạnh: Điểm ngoạn mục nhất là chúng ta đã vận dụng đúng quan điểm của Đảng - phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ và công bằng xã hội.

Các chính sách an sinh được triển khai đồng bộ, bao trùm, hướng đến nhóm yếu thế và vùng đồng bào thiểu số. Tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 4,4% năm 2021 xuống còn 1,9% năm 2024, dự kiến khoảng 1% vào năm 2025. Độ bao phủ bảo hiểm xã hội đạt 95% dân số, trong khi HDI của Việt Nam liên tục cải thiện.

TS. Bùi Sỹ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội. Ảnh: VGP

Theo TS Lợi, năm điểm nhấn nổi bật của nhiệm kỳ gồm: giảm nghèo bền vững, gắn kết y tế, giáo dục để phát triển con người; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; và bảo đảm công bằng, chăm lo nhóm yếu thế.

“Đó là nền tảng quan trọng để củng cố niềm tin của nhân dân,” ông nói.

Bà Ramla Khalidi cũng đánh giá cao tiến độ thực hiện Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Việt Nam, đặc biệt trong giảm nghèo, bao phủ bảo hiểm y tế và mở rộng cơ hội giáo dục.

“Việt Nam đang ở thời điểm đặc biệt, khi đã tích lũy được nhiều thành công và giờ cần ‘chuyển số’ để tăng tốc,” bà nhấn mạnh.

Bà Ramla Khalidi cũng đánh giá cao tiến độ thực hiện Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Việt Nam. Ảnh: VGP

Dù vậy, các chuyên gia cũng chỉ ra những thách thức còn tồn tại, như bất bình đẳng vùng miền, giới tính, khoảng cách số và nguy cơ từ biến đổi khí hậu. Để duy trì đà phát triển, Việt Nam cần đầu tư mạnh vào nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi xanh và đổi mới thể chế.

Tại tọa đàm, đa phần các ý kiến đánh giá giai đoạn 2021-2025 là minh chứng sinh động cho sức mạnh nội sinh và tinh thần vượt khó của dân tộc Việt Nam.

Và Việt Nam đang đứng trước giai đoạn bản lề - thời điểm để bứt phá, hiện thực hóa khát vọng phát triển hùng cường, thịnh vượng và bao trùm.