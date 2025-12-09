TP.HCM hướng đến trung tâm kinh tế số và đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế 09/12/2025 23:34

(PLO)- TP.HCM xác định ba đột phá chiến lược để thúc đẩy đổi mới sáng tạo bao gồm cơ chế, chính sách đặc thù, phát triển công nghệ chiến lược và quản trị số.

Ngày 9-12, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo TP đã có cuộc gặp gỡ cộng đồng khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, với chủ đề "TPHCM hướng đến Trung tâm kinh tế số và Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tầm cỡ quốc tế".

Vị thế đang được khẳng định

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh: "Nếu phát triển được khoa học công nghệ thì chính điều này sẽ giúp giải quyết được các vấn đề mà chúng ta đang gặp khó bằng chính công cụ của khoa học công nghệ".

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: THU HÀ

Điều này cho thấy cấu phần quan trọng của công nghệ trong việc phát triển kinh tế - xã hội của TP. Theo đó, TP sẽ tiếp tục nỗ lực cải cách hành chính và thu hút đầu tư trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, sẽ có các cơ chế tập trung phát triển và nâng cao chất lượng nhân lực theo cả chiều rộng và chiều sâu.

Để tiếp tục duy trì và thúc đẩy khoa học công nghệ, các đại biểu tham dự chương trình đã tập trung bàn thảo và thẳng thắn đặt vấn đề về những cơ chế, giải pháp cần thiết để thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Từ đó, góp ý về cách thức để khoa học, công nghệ có thể đóng góp lớn hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ông Don Lam, đại diện Tập đoàn VinaCapital đã đề xuất thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM theo mô hình PPP, nhằm thu hút thêm nguồn lực tư nhân và quốc tế. Theo vị này, để thu hút quỹ này thì TP cần tăng cường đối thoại, cải cách các chính sách về thủ tục hành chính, miễn thuế, từ đó kêu gọi sự tham gia của các quỹ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư công nghệ.

Trước đề xuất này, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang ghi nhận đề xuất và cho biết, việc miễn thuế thuộc thẩm quyền của cơ quan Trung ương, dù chính sách thuế là đòn bẩy của việc thu hút vốn đầu tư mạo hiểm nước ngoài.

Ông cũng cho biết, trong thẩm quyền của mình, thành phố sẽ dành ngân sách hỗ trợ thuế cho doanh nghiệp tham gia quỹ đầu tư mạo hiểm. Lãnh đạo thành phố cũng thông tin, sẽ tiếp tục ghi nhận các hiến kế giải pháp, đề xuất chính sách và nguồn lực từ doanh nghiệp, nhà khoa học để phát triển lĩnh vực quan trọng này.

Theo các đại biểu, thời gian vừa qua, nhờ Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, TP.HCM đã có nhiều động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng về mặt kinh tế và công nghệ. Thành phố đã đạt được những kết quả tích cực, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong thời gian tới.

Hiện nay, thành phố được xếp hạng 2 về chỉ số chuyển đổi số và chỉ số đổi mới sáng tạo quốc gia. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố được xếp hạng 110 trên toàn cầu và hạng 5 trong khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt, TP.HCM đã vươn lên hạng 30 thế giới về blockchain, một yếu tố rất thuận lợi trong hoạt động tài chính số.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang giao lưu cùng các đại biểu tại chương trình gặp gỡ vào chiều ngày 9-12. Ảnh: HÀ THƯ

Ba đột phá chiến lược để đạt mục tiêu lớn

Dịp này, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết thành phố bước đầu đang định hình 4 trung tâm khoa học – công nghệ: ĐHQG TP.HCM, Khu Công nghệ cao, khu vực Becamex, Trung tâm TP.HCM cũ.

Trong 5 năm tới, thành phố xác định một số mục tiêu lớn, đó là đưa kinh tế số chiếm 30-40% GRDP; trở thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo đẳng cấp quốc tế vào năm 2030. Đồng thời đưa hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo vào Top 100 thành phố năng động nhất toàn cầu và có ít nhất 5 trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Để thực hiện các mục tiêu tham vọng này, TP.HCM sẽ triển khai 3 đột phá chiến lược chính.

Đầu tiên là đột phá về cơ chế, chính sách và thu hút đầu tư. Tiếp đến là đột phá về công nghệ chiến lược và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Tại đây, TP ưu tiên phát triển công nghệ thế mạnh như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, chip bán dẫn, robot, blockchain và y - sinh.

TP.HCM ưu tiên phát triển công nghệ thế mạnh như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, chip bán dẫn, robot, blockchain và y -sinh. Ảnh: THU HÀ

Thành phố cũng sẽ thành lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp theo mô hình mới, thu hút vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, đồng thời tập trung hỗ trợ nguồn lực cho các trung tâm đổi mới sáng tạo có tiềm năng.

Cuối cùng, TP sẽ có cơ chế đột phá về quản trị số và nguồn nhân lực số. Trong đó chú trọng đẩy mạnh hợp tác "Bốn nhà", tăng cường ngoại giao công nghệ, thu hút chuyên gia quốc tế, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực số để duy trì và thúc đẩy vị thế của thành phố.