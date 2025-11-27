Doanh nghiệp Trung Quốc tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh tế số tại TP.HCM 27/11/2025 22:03

(PLO)- Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc mong muốn đồng hành cùng HCMC-C4IR và các đối tác nhằm đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế số, đô thị thông minh, công nghệ tương lai và sản xuất xanh.

Chiều 27-11, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC-C4IR), Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM và Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam (Chi hội TP.HCM) phối hợp tổ chức hội thảo Kết nối Doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc.

Chủ đề hội thảo là “Thúc đẩy hợp tác đầu tư và kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc trong kỷ nguyên mới”. Đây là hoạt động bên lề nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cho biết quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc đã trải qua hành trình phát triển ấn tượng. Thành phố đang xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện với mục tiêu trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á. “Chúng tôi mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp Trung Quốc trong phát triển AI, Big Data, IoT và blockchain”, ông Hà cho biết.

“Chúng tôi vui mừng khi nhận thấy trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025, các đối tác Việt Nam - Trung Quốc đã cùng nhau thảo luận và đạt được nhiều kết quả tích cực”, ông Hà nói.

Ông tin tưởng hội thảo sẽ tiếp tục tạo ra các ý tưởng hợp tác mới thiết thực, góp phần củng cố, làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Trung Quốc.

Cũng theo ông Hà, TP.HCM cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đảm bảo tính công khai minh bạch. TP.HCM xây dựng các cơ chế hợp tác đặc biệt, tạo cầu nối vững chắc để các doanh nghiệp Trung Quốc dễ dàng tiếp cận và mở rộng thị trường ASEAN.

“TP.HCM, với vai trò đầu tàu kinh tế của Việt Nam, sẵn sàng là cầu nối tin cậy, là đối tác chiến lược của doanh nghiệp và nhà đầu tư Trung Quốc trong hành trình chinh phục thị trường khu vực và toàn cầu”, ông Hà nhấn mạnh.

Quang cảnh buổi kết nối giữa doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam. Ảnh: TÚ UYÊN

Ông Đường Lập, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM, nhận định quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Việt Nam đang không ngừng đi vào chiều sâu. Kim ngạch thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng ổn định. Chuỗi cung ứng và chuỗi sản xuất ngày càng hội nhập sâu rộng.

Theo ông Lập, Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy phối hợp chính sách với Việt Nam trong các lĩnh vực kết nối, hợp tác sản xuất, kinh tế số. Việc này nhằm tạo môi trường thuận lợi hơn cho thương mại và đầu tư, để thành quả hợp tác ngày càng mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.