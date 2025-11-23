Người dân mạo hiểm chèo ghe vớt củi giữa hồ thủy điện 23/11/2025 11:17

(PLO)- Tận dụng lượng lớn gỗ từ thượng nguồn đổ về sau 4 đợt lũ liên tiếp, người dân bất chấp nguy hiểm, chèo ghe vớt củi giữa lòng hồ thủy điện.

Những ngày qua, tại khu vực lòng hồ thủy điện Bình Điền (xã Bình Điền, TP Huế) xuất hiện nhiều nhóm người dân chèo ghe vớt củi. Người dân địa phương gọi đây là đợt "làm ăn" thời vụ sau khi lũ đi qua.

Tận thu nguồn củi trôi nổi

Theo ghi nhận, lượng rác thải thực vật đổ về lòng hồ sau các đợt mưa lớn rất đa dạng. Ngoài các loại củi khô, gỗ mục, còn có nhiều thân cây lớn bị nước lũ cuốn từ rừng già về mắc kẹt tại đây.

Người dân vớt củi, gỗ giữa lòng hồ thủy điện Bình Điền.

Để thu gom, người dân sử dụng các loại ghe nhỏ, dùng sào để kéo gỗ. Đối với những thân cây lớn hoặc lượng củi nhiều, họ kết thành bè và neo theo dòng nước đưa về bến tập kết.

Sau khi thu gom xong, số gỗ này được người dân chủ yếu bán cho các lò gạch, cơ sở làm than hoặc người dân trong vùng có nhu cầu mua về làm chất đốt.

Anh Nguyễn Vũ Ngân (31 tuổi, ngụ thôn Thuận Lợi, xã Bình Điền) cho biết, công việc này giúp người dân có thêm đồng ra đồng vào trong lúc rảnh rỗi sau lũ, nhưng thu nhập không ổn định.

Người dân chèo ghe vớt củi giữa hồ thủy điện.

"Hôm nào may mắn trúng luồng gỗ lớn thì vớt được gần cả tấn, còn không thì chỉ được vài bó. Thu nhập dao động vài trăm nghìn đồng mỗi ngày, đủ để trang trải sinh hoạt" - anh Ngân nói.

Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Việc mưu sinh trên lòng hồ thủy điện tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khu vực lòng hồ rộng, nước sâu, đặc biệt sau lũ thường xuất hiện các dòng chảy xoáy do thủy điện điều tiết nước.

Bên cạnh đó, việc điều khiển ghe thuyền nhỏ đi vào các khu vực gỗ tập trung dày đặc rất dễ xảy ra sự cố gây hỏng máy hoặc ghe bị mắc kẹt. Để hạn chế rủi ro, người dân thường đi theo nhóm để hỗ trợ nhau khi cần thiết.

Người dân bất chấp nguy hiểm, chèo ghe vớt gỗ, củi trôi về lòng hồ thủy điện sau lũ.

Trao đổi về tình trạng này, đại diện Trạm Bảo vệ rừng (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế) đóng tại lòng hồ cho biết, đơn vị đã nắm được sự việc.

Lực lượng chức năng xác định đây là hoạt động tận dụng lâm sản phụ sau lũ của người dân. Tuy nhiên, để đảm bảo quy định, Trạm thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn chặn các đối tượng lợi dụng việc vớt củi để khai thác, vận chuyển gỗ trái phép.

Gỗ sau khi vớt được chất thành từng đống, sau đó sẽ bán cho những người cần sử dụng trong việc đốt lò hoặc làm than.

Đồng thời, lực lượng bảo vệ rừng cũng liên tục nhắc nhở người dân tuân thủ các biện pháp an toàn đường thủy. Tuyệt đối không đi vào các khu vực nước xoáy nguy hiểm hoặc cố kéo các bè gỗ quá tải trọng cho phép.