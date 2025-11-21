Vừa ngớt 4 đợt lũ, người dân xứ Huế vội gom 'chút tình' gửi vào Đắk Lắk 21/11/2025 17:10

(PLO)- Vừa ngớt bốn đợt lũ, bùn non còn chưa kịp dọn nhưng người dân xứ Huế đã bảo nhau 'mình khổ một, bà con trong nớ khổ mười' và cùng chung tay gom gạo, mì gói gửi về Nam Trung bộ.

Không khí tại nhà văn hóa cộng đồng tổ dân phố (TDP) Giáp Đông (phường Kim Trà, TP Huế) hôm nay nhộn nhịp khác hẳn vẻ đìu hiu, ảm đạm của những ngày nước dâng trắng trời vừa qua.

Hàng chục người dân, người vác bao gạo, người xách thùng mì, hối hả chuyển hàng lên xe tải. Tiếng gọi nhau í ới hòa lẫn trong tiếng động cơ xe, ai nấy đều khẩn trương để kịp đưa hàng cứu trợ đến tay đồng bào đang ngập trong gian khó.

"Mình khổ một thì bà con trong nớ khổ mười"

Trong trận lũ vừa qua, tại TP Huế có đến 32/40 xã phường bị ngập. Là một trong những địa phương nằm ở vùng trũng, phường Kim Trà hứng chịu thiên tai khắc nghiệt bậc nhất của TP Huế.

Chỉ tính riêng từ ngày 21-10 đến nay, người dân nơi đây đã phải gồng mình chống chọi với bốn đợt lũ lớn liên tiếp. Có đợt nước rút nhanh nhưng cũng có đợt ngâm cả tuần trời, biến cả vùng quê thành biển nước mênh mông.

Người dân sắp xếp các mặt hàng để gửi vào Phú Yên (cũ). Ảnh: NGUYỄN DO

Trong dòng người đang tất bật chuyển hàng, bà Trần Thị Diệp (60 tuổi, ngụ TDP Giáp Đông) với đôi tay thoăn thoắt chuyền từng lốc nước suối lên xe tải. Nhìn sự nhanh nhẹn và nụ cười hiền hậu ấy, ít ai biết rằng bà Diệp là một trong những hộ dân chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt thiên tai vừa qua tại địa phương.

"Hơn 10 tấn lúa của nhà tôi bị ngập nước, bị hư hỏng hoàn toàn, nhiều ngày qua gia đình rất mệt mỏi với việc dọn bùn đất và khắc phục hậu quả của mưa lũ. Nhưng khi thấy bà con ở các tỉnh phía Nam bị ngập lụt thì tôi thấy họ khổ hơn nhiều gấp nhiều lần" - bà Diệp kể lại.

Điểm tiếp nhận hàng cứu trợ lũ lụt của nhân dân phường Kim Trà hỗ trợ nhân dân Phú Yên (cũ). Ảnh: NGUYỄN DO

Khi nghe tin Đắk Lắk và các tỉnh Nam Trung bộ đang oằn mình chống chọi với nước dữ, bà Diệp cùng nhiều người dân đã gác lại những khó khăn, chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

"Dù mình bị thiệt hại nặng nhưng qua báo đài, thấy cảnh người dân nhiều nơi ở Nam Trung bộ kêu cứu, thiếu thốn từng bữa ăn, tôi không cầm lòng được. Của ít lòng nhiều, tôi muốn chia sẻ chút khó khăn này với bà con trong đó" - bà Diệp trải lòng.

Bà Diệp gửi lời chúc đến bà con ở vùng lũ cố gắng vượt qua khó khăn. Ảnh: NGUYỄN DO

Với bà Diệp và nhiều người dân xã Kim Trà, những gói mì, chai nước gửi đi lúc này không đơn thuần là vật chất, mà là sự trả nghĩa ân tình của người dân cả nước luôn hướng về mỗi khi Huế bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

"Hôm trước Huế bị lũ, nhiều đoàn từ thiện không quản ngại đường xa đến cứu trợ. Cầm gói mì tôm, chai nước lúc mình đang tủi thân, lạnh lẽo, tôi thấy ấm lòng lắm. Giờ mình gửi vào cho bà con vùng lũ, cũng mong gói mì này sẽ tiếp thêm động lực cho họ, bà con vùng lũ cố lên" - bà Diệp xúc động nói.

Gửi 'chút tình' xứ Huế đến bà con vùng lũ

Ông Dương Vĩnh Thanh, Trưởng Ban công tác mặt trận TDP Giáp Đông, cho biết ngay khi nghe tin về tình hình mưa lũ nghiêm trọng tại Nam Trung bộ, bà con trong tổ đã tự bảo nhau, người góp công, người góp của để hỗ trợ.

Người dân vận chuyển các phần hàng lên xe để chở vào vùng lũ. Ảnh: NGUYỄN DO

Chỉ sau đúng một ngày kêu gọi, hơn 400 hộ dân tại TDP Giáp Đông - những người vừa bước ra khỏi vũng lầy của nước lũ, nhà cửa còn chưa khô ráo đã quyên góp được nhiều tấn gạo, 600 thùng mì tôm và hàng trăm các mặt hàng nhu yếu phẩm.

Đặc biệt, trong những bao hàng gửi đi, các bà, các mẹ còn cẩn thận gói ghém nhiều quần áo cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Từng chiếc áo, chiếc quần được gấp gọn gàng, chứa đựng sự quan tâm tỉ mỉ của những người mẹ, người bà.

Những mặt hàng là quần áo được các mẹ, các chị chuẩn bị để gửi vào vùng lũ. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo ông Thanh, tinh thần của bà con là "cứu trợ như cứu hỏa". Ngay khi nắm được thông tin Quốc lộ 1A cơ bản đã thông tuyến, xe cộ có thể lưu thông, địa phương liền liên hệ xe tải để vận chuyển hàng vào ngay.

"Chúng tôi muốn những món quà này đến tay bà con vùng lũ sớm nhất có thể, vì chúng tôi hiểu, trong lúc hoạn nạn, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Hy vọng chút tình của người Huế sẽ làm ấm lòng bà con phương xa trong những ngày mưa lạnh này" - ông Thanh nhấn mạnh.