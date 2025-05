Đoàn Luật sư TP.HCM tạm đình chỉ tư cách thành viên một luật sư 20/05/2025 12:18

Đoàn Luật sư TP.HCM mới ban hành quyết định xử lý kỷ luật đối với luật sư N.K.H.

Theo quyết định, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM căn cứ khoản 2 Điều 3, khoản 2 Điều 30 của Quy chế 50, quyết định áp dụng mức kỷ luật chung là tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư TP.HCM 12 tháng đối với luật sư H (sinh năm 1975, Chứng chỉ hành nghề luật sư do Bộ Tư pháp cấp ngày 27-8-2008, Thẻ luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày 1-8-2010).

Lý do luật sư H bị tạm đình chỉ là vì đã có các hành vi vi phạm kỷ luật như sau:

Luật sư H cung cấp dịch vụ pháp lý cho ông A trong việc nhận ủy quyền, đại diện pháp lý theo bản thỏa thuận đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 26-6-2019 ký kết giữa bên A (bên nhận cọc, chuyển nhượng là ông T) với bên B (bên đặt cọc, nhận chuyển nhượng là ông A) để tiếp tục tiến hành các thủ tục pháp lý xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và đại diện pháp lý để tham gia quá trình giải quyết khiếu nại, khởi kiện hành chính tại các cơ quan tố tụng và chức năng khác.

Tuy nhiên, luật sư H đã không ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý. Hành vi này của luật sư H đã vi phạm Điều 26 của Luật Luật sư, Quy tắc 10.5 của Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam năm 2019, thuộc trường hợp áp dụng hình thức kỷ luật tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư TP.HCM 6 tháng theo khoản 2 Điều 30 của Quy chế 50.

Hình minh họa.

Cạnh đó, luật sư H không tận tâm với công việc, không chủ động, tích cực giải quyết vụ việc của khách hàng (ông A) và không thông báo tiến trình giải quyết vụ việc để khách hàng biết. Hành vi này của luật sư H đã vi phạm các Quy tắc 5, 12.1 của Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam năm 2019, thuộc trường hợp áp dụng hình thức kỷ luật tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư TP.HCM 6 tháng theo khoản 2 Điều 30 của Quy chế 50.

Sau khi xem xét luật sư H có 1 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm kỷ luật theo điểm c khoản 2 Điều 23 (vi phạm lần đầu và thừa nhận sai phạm) và có 1 tình tiết tăng nặng trách nhiệm kỷ luật theo điểm b khoản 4 Điều 23 (luật sư H không chấp hành yêu cầu của Hội đồng khen thưởng, kỷ luật vì đã 2 lần không tham gia phiên họp chung xét kỷ luật do Hội đồng triệu tập mà không có lý do) của Quy chế 50 nên Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM áp dụng hình thức kỷ luật đối với luật sư H như trên.