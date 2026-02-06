Tây Ninh: 1 phụ nữ lãnh án vì chống đối đoàn cưỡng chế thi hành án 06/02/2026 12:48

(PLO)- HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hoa 9 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ.

Mới đây, TAND Khu vực 10 - Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hoa (56 tuổi) về tội chống người thi hành công vụ.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 4-1-2023, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hòa Thành (nay là Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 10 - Tây Ninh) mời bà Hoa đến vị trí đất liên quan để thông qua các Quyết định cưỡng chế thi hành án dân sự.

Các quyết định cưỡng chế được ban hành nhằm thi hành hai bản án dân sự đã có hiệu lực pháp luật của TAND tỉnh Tây Ninh.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hoa tại phiên tòa. Ảnh: CATN

Tuy nhiên, thay vì tự nguyện chấp hành án, Nguyễn Thị Thanh Hoa đã có hành vi chống đối quyết liệt. Trong quá trình lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ, bị cáo leo lên mái nhà, dùng bật lửa đốt cháy gậy quấn vải có tẩm xăng rồi ném về hướng lực lượng làm nhiệm vụ. Trước tính chất nguy hiểm của hành vi, lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế, lập biên bản và xử lý theo quy định.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định Nguyễn Thị Thanh Hoa là trường hợp khiếu kiện phức tạp tại địa phương. Vụ việc đã được tòa án các cấp xét xử, bản án có hiệu lực pháp luật. TAND Tối cao đã có thông báo bác đơn, UBND tỉnh Tây Ninh cũng thông báo từ chối tiếp công dân và chấm dứt việc tiếp nhận đơn đối với trường hợp này. Dù vậy, bà Hoa vẫn thường xuyên gửi đơn khiếu kiện đến nhiều cơ quan Đảng, Nhà nước và các cơ quan tư pháp.

Ngoài ra, trong quá trình khiếu kiện, bị cáo còn sử dụng nhiều tài khoản Facebook cá nhân đăng tải hình ảnh lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo UBND thị xã Hòa Thành kèm nội dung khiếu kiện, gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của các lãnh đạo liên quan.

Sau khi nghị án, xem xét toàn diện tính chất, mức độ hành vi phạm tội cùng các tình tiết của vụ án, HĐXX TAND Khu vực 10 - Tây Ninh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hoa 9 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ.