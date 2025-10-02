Ngăn cản thi công dự án chỉnh trang, một phụ nữ ở Tây Ninh bị tạm giữ 02/10/2025 14:22

(PLO)- Ngăn cản thi công dự án chỉnh trang đô thị, một phụ nữ ở Tây Ninh bị tạm giữ vì hành vi chống người thi hành công vụ.

Ngày 2-10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết vừa tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Kim Thảo (51 tuổi, ngụ phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND phường Bình Minh về việc giao nhiệm vụ bàn giao mặt bằng và đảm bảo an ninh trật tự thi công Dự án Chỉnh trang đường Trần Phú thuộc khu vực Lộ ủi, Công an phường Bình Minh triển khai kế hoạch phân công lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự triển khai dự án nói trên.

Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 30-9, tổ công nhân của Công ty TNHH Tăng Việt Thắng triển khai thi công công viên trong khuôn khổ dự án. Khu vực này, các hộ dân có đất liên quan đã nhận tiền đền bù và đồng ý giao mặt bằng.

Người phụ nữ ở Tây Ninh có hành vi ngồi lên trên xe cuốc, cản trở việc thi công của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Ảnh: CA

Tuy nhiên, khi công nhân tiến hành công việc ở vị trí cách phần đất của gia đình bà Thảo khoảng 30m, bà Thảo cùng người thân đã kéo ra ngăn cản, không cho thi công.

Trước tình hình trên, Công an phường Bình Minh triển khai lực lượng theo kế hoạch, tiếp cận và vận động gia đình bà Thảo chấp hành chủ trương, rời khỏi khu vực để đảm bảo an ninh trật tự và tiến độ dự án.

Qua tuyên truyền, người thân của bà Thảo đã đồng ý, không còn hành vi cản trở. Riêng Nguyễn Thị Kim Thảo vẫn lớn tiếng la hét, có hành vi chống đối, gây khó khăn cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Trước thái độ bất hợp tác, Công an phường Bình Minh đã khống chế.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, xử lý.