Khởi tố người đàn ông chống đối CSGT, làm thanh niên xung phong bị thương 30/09/2025 16:25

(PLO)- Người đàn ông chống đối CSGT đo nồng độ cồn ở xã Bà Điểm, TP.HCM đã bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ.

Ngày 30-9, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Trí (58 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) về tội chống người thi hành công vụ sau khi người này chống đối tổ kiểm tra nồng độ cồn và làm một thanh niên xung phong bị thương ở chân.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 10-9, Tổ công tác Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT Công an TP.HCM) làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến Song Hành - Lê Quang Đạo (xã Bà Điểm, TP.HCM).

Ông Trí chống đối lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Ảnh cắt từ clip

Tại địa điểm này, lực lượng phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy biển số 2883-2757 có dấu hiệu vi phạm. Khi ra hiệu dừng xe để kiểm tra, người này không chấp hành mà có hành vi chống đối, dùng đoạn dây thép gắn ổ khóa mang trên xe để uy hiếp lực lượng chức năng.

Hành vi trên đã gây cản trở trực tiếp đến quá trình thi hành nhiệm vụ của tổ công tác, đồng thời khiến nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại theo dõi.

Cơ quan chức năng đã khống chế ông Trí ngay tại hiện trường. Ảnh: HT

Trong lúc này, anh NHTG (38 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành, TP.HCM) là thanh niên xung phong đi ngang qua đã dừng lại hỗ trợ CSGT dựng phương tiện lên. Tuy nhiên, Trí đã xô đẩy khiến anh G ngã xuống đường, bị chấn thương ở chân và phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn.

Ngay sau đó, Công an xã Bà Điểm phối hợp tổ công tác CSGT đã khống chế, đưa Trí về trụ sở làm việc. Thời điểm này, Trí trong tình trạng say xỉn, thiếu tỉnh táo. Lực lượng công an đã lập hồ sơ ban đầu, thu thập dữ liệu từ camera và lấy lời khai nhân chứng để làm rõ.

Sau khi củng cố hồ sơ, Công an TP.HCM đã khởi tố ông Trí về tội chống người thi hành công vụ.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, giải quyết sự việc theo đúng quy định, tránh có hành vi quá khích dẫn đến vi phạm pháp luật. Các hành vi gây rối, cản trở giao thông, chống người thi hành công vụ có thể bị xử phạt hành chính nặng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Người dân được kêu gọi nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và chủ động cung cấp thông tin, chứng cứ khi chứng kiến các hành vi vi phạm để cơ quan chức năng xử lý kịp thời, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.