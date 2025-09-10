Người đàn ông say xỉn hành hung thanh niên xung phong 10/09/2025 22:47

(PLO)- Công an xã Bà Điểm phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã khống chế người đàn ông say xỉn hành hung một thanh niên xung phong tại giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ - Song Hành.

Tối 10-9, Công an xã Bà Điểm, TP.HCM, phối hợp cùng các lực lượng chức năng lập hồ sơ, lấy lời khai người đàn ông có hành vi hành hung một thanh niên xung phong.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông có biểu hiện say xỉn liên tục xô đẩy, tấn công người mang trang phục thanh niên xung phong. Gần đó có một xe máy ngã trước đầu ô tô, giao thông qua khu vực ùn ứ.

Người đàn ông xô đẩy người thanh niên xung phong. Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh cho thấy một CSGT có mặt gọi điện báo đơn vị cử thêm lực lượng hỗ trợ đồng thời yêu cầu người đàn ông là "chú bình tĩnh lại". Hai CSGT cũng xuất hiện ở hiện trường, vãn hồi trật tự. Tuy nhiên, người đàn ông vung nón bảo hiểm, liên tục lớn tiếng, bất hợp tác.

Người đàn ông bất hợp tác, to tiếng với lực lượng chức năng. Ảnh cắt từ clip

Trong lúc giằng co, người này xô đẩy một thanh niên xung phong và bị quật ngã. Hai CSGT lập tức tiếp cận, khống chế. Lúc này có thêm một người đàn ông khác lao vào xô đẩy một CSGT, gây hỗn loạn.

Trong quá trình này, một thanh niên xung phong ngã xuống đường với một chân giống như bị gãy.

Công an sau đó khống chế người đàn ông này. Ảnh: HT

Theo xác minh, vụ việc xảy ra tại giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ - Song Hành vào tối cùng ngày. Người đàn ông gây rối đã bị đưa về trụ sở công an xử lý. Thanh niên xung phong bị thương được đưa vào bệnh viện sơ cấp cứu.

Riêng người thanh niên xung phong bị thương ở chân được đưa vào bệnh viện sơ cấp cứu. Ảnh: HT

Người dân địa phương cho biết thời điểm đó lực lượng chức năng đang thực hiện kiểm tra nồng độ cồn. Người đàn ông say xỉn không hợp tác được cho là nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.