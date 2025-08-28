Sinh viên luật hụt hẫng vì trường mình không nằm trong danh sách tuyển dụng của TAND Tối cao 28/08/2025 15:10

(PLO)- Thông báo tuyển dụng thư ký tòa của TAND Tối cao giới hạn đối tượng tốt nghiệp từ một số trường đại học, khiến nhiều sinh viên luật, cử nhân luật bất ngờ và hụt hẫng...

Mới đây, thông báo số 879/TB-TANDTC của TAND Tối cao về việc tuyển dụng công chức đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới sinh viên luật, các cử nhân luật...



Điểm đáng chú ý trong thông báo này là quy định các ứng viên muốn nộp hồ sơ thi tuyển chức danh thư ký tòa - phải là cử nhân luật loại khá (chính quy) đến từ các trường được TAND Tối cao liệt kê.

Việc tuyển dụng này ngay lập tức tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều, bởi một số trường đại học "tên tuổi" có đào tạo ngành luật lại không nằm trong danh sách mà TAND Tối cao liệt kê.

Không ít sinh viên bày tỏ sự hụt hẫng khi thấy trường mình không có tên trong danh sách. Họ cho rằng việc giới hạn cơ sở đào tạo ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ là thiếu công bằng, làm giảm cơ hội nghề nghiệp của những người có năng lực thực sự.

Tân thủ khoa ngành Luật (Khóa 2021-2025) Khoa Luật, Trường ĐH Kinh tế - Luật (Trường nằm trong danh sách được TAND Tối cao tuyển chọn). Ảnh minh họa/UEL

Hụt hẫng vì trường không có tên

Bạn Trịnh Thu Lộc, cựu sinh viên khóa 47 Khoa Luật, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM (nay là ĐH Kinh tế TP.HCM), cho biết: “Ngay cả bản thân em từng có thời gian làm việc tại tòa án, em thấy nhiều bạn xuất thân từ các trường không nằm trong danh sách, thậm chí các bạn tốt nghiệp tại các trường tư nhưng vẫn làm việc rất tốt.

Việc chỉ định một số trường được ứng tuyển vô tình tạo ra sự bất công đối với sinh viên luật ở những trường khác. Khi đọc thông báo hôm qua, em cảm thấy rất buồn”.

Bạn Lộc cho biết thêm ngay sau khi thông báo được công bố, trên các diễn đàn sinh viên luật đã nảy sinh nhiều tranh luận, với không ít ý kiến trái chiều.

Bạn Trần Trung Kiên cũng là cựu sinh viên khóa 47 Khoa Luật, ĐH Kinh tế TP.HCM cho rằng quyết định trên gây ra sự thiệt thòi cho không ít cử nhân luật.

Bạn Kiên nói: “Khoa Luật của trường em đã đào tạo hơn 20 năm nay, nhưng lại không có tên trong danh sách. Em vừa mới ra trường và kỳ vọng được thi tuyển vào cơ quan Nhà nước, thế nên thông báo này làm em thực sự bất ngờ. Theo em, TAND Tối cao tổ chức kỳ thi tuyển là đã có thể đánh giá năng lực chọn ra những công chức có chất lượng, không cần phải giới hạn theo trường đào tạo như vậy”.

Bạn Trịnh Võ Minh Luật (Sinh viên năm 4, Khoa Luật và Khoa học Chính trị, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM) thừa nhận cảm giác đầu tiên khi đọc thông báo là “hụt hẫng”.

Bạn này chia sẻ: Thư ký tòa án là vị trí mà không chỉ em, mà nhiều sinh viên luật khác đều mong muốn. Khi trường mình không có tên, em tự đặt câu hỏi: Tại sao lại như vậy?.

Minh Luật nhấn mạnh trong suốt 4 năm học, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM không chỉ được trang bị kiến thức nền tảng mà còn có cơ hội trải nghiệm học thuật qua các phiên tòa giả định, cuộc thi luật sư trẻ, tài năng sinh viên luật… Cho nên về cả chuyên môn lẫn kỹ năng mềm, sinh viên trường này hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu của công việc thư ký tòa.

Nên chọn công bằng, khoa học

PGS-TS Lê Minh Hùng, Trưởng Khoa Luật và Khoa học Chính trị, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, đánh giá rằng thông báo tuyển dụng của TAND Tối cao là một tín hiệu tích cực, cho thấy cơ quan này đã quan tâm hơn đến việc bảo đảm quyền ứng tuyển và lựa chọn nghề nghiệp của người lao động.



Theo ông Hùng, điều này đặc biệt có ý nghĩa với sinh viên mới tốt nghiệp, bởi thông báo đã mở ra cơ hội nghề nghiệp trong một lĩnh vực vốn được xem là có tính cạnh tranh và yêu cầu cao về chuyên môn.

PGS-TS Lê Minh Hùng, Trưởng Khoa Luật và Khoa học Chính trị, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

PGS Hùng cho rằng việc xác định và công bố một số trường đại học được tuyển dụng là động thái mang tính công nhận chất lượng đào tạo. “Những trường được nêu trong danh sách đều là các cơ sở có uy tín, và sự công nhận từ TAND Tối cao cũng cho thấy sự đánh giá cao đối với chất lượng đào tạo ở những nơi này” - ông Hùng nói.

Tuy nhiên, PGS Hùng cũng bày tỏ sự băn khoăn trước cách làm trên. Ông cho rằng nếu chỉ ưu tiên tuyển dụng sinh viên từ một số trường nhất định, thì vô hình trung sẽ dẫn đến sự hạn chế cơ hội việc làm cho sinh viên các trường khác, dù họ cũng có năng lực và khát vọng nghề nghiệp không kém.

“Các trường trong danh sách được công bố đều tốt, nhưng không có nghĩa sinh viên từ những trường khác không giỏi. Thực tế, nhiều em rất xuất sắc, được đào tạo bài bản, đã qua kiểm định chất lượng và hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp” - ông nhấn mạnh.

Theo PGS-TS Lê Minh Hùng, điểm cốt lõi trong tuyển dụng phải là năng lực cá nhân, chứ không chỉ dừng lại ở tên gọi của cơ sở đào tạo. Ông phân tích, giá trị của một tấm bằng không nằm ở trường đại học phát hành nó, mà ở phẩm chất, kỹ năng, kiến thức và sự nỗ lực của người học.



Ngay cả trong những trường được nêu tên, không phải tất cả sinh viên đều đáp ứng đủ tiêu chí tuyển chọn. Do đó, cạnh tranh công bằng thông qua thi tuyển và phỏng vấn là cách đánh giá chính xác nhất.

Từ góc độ đó, PGS Hùng cho rằng việc tuyển dụng dựa vào danh sách trường được chỉ định có thể thiếu tính khoa học, chưa thật sự công bằng. Thay vào đó, cần xây dựng cơ chế tuyển chọn dựa trên tiêu chí rõ ràng, khách quan và minh bạch, từ đó khuyến khích sự nỗ lực của mọi sinh viên theo học ngành luật, bất kể họ đến từ trường nào.