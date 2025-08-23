TAND Tối cao tổ chức thi tuyển chọn 44 thẩm phán đợt 2 năm 2025 23/08/2025 11:48

(PLO)- Tổng số 44 chỉ tiêu ở 3 bậc thẩm phán gồm: 15 chỉ tiêu thẩm phán TAND bậc 3, 15 chỉ tiêu thẩm phán TAND bậc 2 và 14 chỉ tiêu thẩm phán TAND bậc 1.

Ngày 15-8, TAND Tối cao đã ban hành Quyết định số 3247/QĐ-TANDTC về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển chọn thẩm phán TAND đợt 2 năm 2025 tại TAND Tối cao.

Tuyển chọn 44 chỉ tiêu

Về mục đích, tổ chức kỳ thi tuyển chọn thẩm phán TAND đợt 2 năm 2025 tại TAND Tối cao (bậc 1, bậc 2, bậc 3) nhằm thực hiện quy định của Luật Tổ chức TAND và các văn bản hướng dẫn thi hành về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm thẩm phán. Đồng thời, tạo nguồn thẩm phán có chất lượng để phục vụ việc bố trí, điều động, luân chuyển trong hệ thống TAND; tăng cường hỗ trợ công tác xét xử định kỳ tại các tòa Phúc thẩm và TAND khu vực; góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm phán và hiệu quả hoạt động của hệ thống tòa án trong giai đoạn kiện toàn tổ chức bộ máy theo quy định mới.

Quang cảnh một phiên toà. Ảnh: TRẦN LINH

Về chỉ tiêu, căn cứ yêu cầu kiện toàn tổ chức bộ máy và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2025, TAND Tối cao tổ chức thi tuyển chọn thẩm phán TAND Đợt 2 năm 2025 tại TAND Tối cao với tổng số 44 chỉ tiêu ở 3 bậc thẩm phán. Cụ thể: 15 chỉ tiêu thẩm phán TAND bậc 3, 15 chỉ tiêu thẩm phán TAND bậc 2 và 14 chỉ tiêu thẩm phán TAND bậc 1.

Về điều kiện, người dự thi phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung của thẩm phán TAND được quy định tại Điều 94 Luật Tổ chức TAND. Cụ thể:

- Là công dân Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và với Hiến pháp;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng; dũng cảm, kiên quyết bảo vệ công lý, liêm khiết, trung thực;

- Có độ tuổi từ đủ 28 tuổi trở lên;

- Có trình độ từ cử nhân Luật trở lên;

- Đã được đào tạo nghiệp vụ xét xử;

- Có thời gian làm công tác pháp luật theo quy định đối với từng bậc thẩm phán;

- Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Còn thời gian công tác đến khi nghỉ hưu từ đủ 5 năm trở lên, kể từ ngày 1-11-2025;

- Không đang trong thời gian xem xét kỷ luật, được cấp ủy và lãnh đạo đơn vị thống nhất đề xuất tham dự kỳ thi tuyển chọn thẩm phán TAND.

Các điều kiện cụ thể

Về điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể, người đăng ký dự thi phải có năng lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 93 của Luật Tổ chức TAND.

Cạnh đó, đối với thi thẩm phán TAND bậc 3 phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện như có thời gian làm công tác pháp luật từ đủ 15 năm trở lên; có năng lực xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền của TAND Tối cao hoặc có năng lực xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc khó, phức tạp, giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền của TAND cấp tỉnh.

Đối với thi thẩm phán TAND bậc 2, phải có thời gian làm công tác pháp luật từ đủ 10 năm trở lên; có năng lực xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền của TAND cấp tỉnh hoặc TAND khu vực.

Đối với thi thẩm phán TAND bậc 1 phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện có thời gian làm công tác pháp luật từ đủ 5 năm trở lên; có năng lực xét xử, giải quyết những vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền của tòa án theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đặc biệt, nhằm phục vụ yêu cầu công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý hoặc đáp ứng yêu cầu bố trí, điều động, luân chuyển trong hệ thống TAND, Chánh án TAND Tối cao quyết định về đối tượng dự thi ngoài đối tượng trên.