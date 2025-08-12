Quy định về thi tuyển chọn Thẩm phán TAND từ ngày 1-8-2025 12/08/2025 16:22

(PLO)- Thông tư số 07/2025/TT-TANDTC quy định việc thi tuyển chọn Thẩm phán TAND được thực hiện theo nguyên tắc cạnh tranh, khách quan, công khai, minh bạch,…

Mới đây, TAND Tối cao đã ban hành Thông tư số 07/2025/TT-TANDTC quy định về việc thi tuyển chọn Thẩm phán TAND.

Thông tư nêu rõ nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn, hình thức, nội dung và quy trình thi tuyển chọn Thẩm phán TAND; thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán TAND, Hội đồng kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán TAND dân và các bộ phận giúp việc kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán TAND.

Thông tư số 07/2025/TT-TANDTC có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8-2025, thay thế Thông tư số 01/2025/TT-TANDTC ngày 30-5-2025 của Chánh án TAND Tối cao về thi tuyển chọn Thẩm phán TAND.

Nguyên tắc thi tuyển chọn thẩm phán

Theo Điều 2 Thông tư số 07/2025/TT-TANDTC, Hội đồng kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán TAND là Hội đồng do Chánh án TAND tối cao, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán TAND quyết định thành lập theo từng kỳ thi, có nhiệm vụ tổ chức kỳ thi theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán TAND (gọi tắt là Hội đồng kỳ thi).

Tại Điều 3 Thông tư quy định việc thi tuyển chọn Thẩm phán TAND được thực hiện theo nguyên tắc cạnh tranh, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng và dân chủ; bảo đảm đúng quy trình nhằm lựa chọn những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán TAND.

Về hình thức và thời gian thi tuyển chọn Thẩm phán TAND, Điều 4 Thông tư nêu rõ kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán Tòa án nhân dân được thực hiện theo hai phần thi. Phần 1 là thi trắc nghiệm trên giấy, phần 2 là thi viết hoặc kết hợp giữa thi viết và phỏng vấn.

Hồ sơ đăng ký dự thi

Căn cứ Mục 1 Chương IV Thông tư số 07/2025/TT-TANDTC, hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi Thẩm phán Tòa án nhân dân gồm:

1. Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu kèm Thông tư);

2. Sơ yếu lý lịch;

3. Văn bản nhận xét, đánh giá và đề nghị của Chánh án Tòa án quân sự Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh đối với người đăng ký dự thi;

4. Bản sao bằng tốt nghiệp ngành luật (từ Cử nhân Luật trở lên);

5. Bản sao Chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo nghiệp vụ xét xử;

6. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp còn giá trị trong thời hạn theo quy định;

7. Các tài liệu khác theo thông báo của Tòa án nhân dân tối cao.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, Vụ Tổ chức - Cán bộ hoàn thành công tác thẩm định hồ sơ, gửi báo cáo kết quả thẩm định đến Ban thư ký. Sau đó, Ban thư ký trình Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán TAND xem xét, quyết định phê duyệt danh sách người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi.