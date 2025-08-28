Chỉ những cử nhân luật tốt nghiệp từ các trường sau mới được thi tuyển thư ký tòa 28/08/2025 10:19

(PLO)- TAND Tối cao tuyển dụng 722 Thư ký viên năm 2025, yêu cầu các ứng viên phải tốt nghiệp cử nhân Luật loại khá trở lên tại trường được liệt kê.

Mới đây (27-8), TAND Tối cao ban hành Thông báo số 879/TB-TANDTC về việc tuyển dụng công chức năm 2025.

Theo đó, tổng chỉ tiêu là 748 biên chế, gồm 26 chuyên viên Công nghệ thông tin và 722 Thư ký viên.

Trong đó, các đơn vị thuộc TAND Tối cao sẽ tuyển 76 biên chế (gồm 26 chuyên viên CNTT và 50 Thư ký viên); TAND các tỉnh phía Bắc (từ TP Huế trở ra) được giao 239 chỉ tiêu Thư ký viên; phía Nam (từ TP Đà Nẵng trở vào) có 433 chỉ tiêu Thư ký viên.

Trụ sở TAND Tối cao.

Hình thức tuyển dụng gồm xét tuyển và thi tuyển, dự kiến tổ chức trong tháng 10-2025 tại Hà Nội và TP.HCM.

Ngoài các tiêu chuẩn chung về quốc tịch, đạo đức, sức khỏe, chiều cao, cân nặng, ứng viên vị trí Thư ký viên bắt buộc phải tốt nghiệp cử nhân Luật (văn bằng 1) loại khá trở lên tại những trường cụ thể.

Đối với TAND Tối cao và các tỉnh phía Bắc: Chỉ chấp nhận văn bằng từ Học viện Tòa án, Trường ĐH Luật Hà Nội, Trường ĐH Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Luật - ĐH Huế.

Đối với các tỉnh phía Nam: Ngoài những trường nêu trên, thí sinh có thể nộp hồ sơ nếu tốt nghiệp từ Trường ĐH Luật TP.HCM, ĐH Sài Gòn, ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM), ĐH An Giang (ĐHQG TP.HCM), ĐH Cần Thơ, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Đà Lạt.

Các ứng viên có bằng cử nhân Luật (văn bằng 1) loại khá trở lên nhưng không tốt nghiệp từ các cơ sở đào tạo luật nêu trên sẽ không đủ điều kiện để dự thi tuyển Thư ký viên.

Đối với 26 chỉ tiêu chuyên viên Công nghệ thông tin, ứng viên phải có bằng cử nhân trở lên thuộc các ngành khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin, điện tử - viễn thông... Ngoài ra, cần đáp ứng yêu cầu về kỹ năng ngoại ngữ, tin học theo vị trí việc làm.



Tất cả các thí sinh ứng tuyển hai vị trí trên phải thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng thông tin tuyển dụng TAND Tối cao (http://tuyendungtandtc.com), sau đó gửi bộ hồ sơ giấy qua đường bưu điện về Vụ Tổ chức cán bộ TAND Tối cao, số 48 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, TP Hà Nội.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ từ ngày 27-8 đến hết 25-9-2025. Hội đồng tuyển dụng chỉ nhận hồ sơ gửi bưu điện, không nhận trực tiếp.

TAND Tối cao lưu ý, mọi thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức trên Cổng thông tin điện tử tại địa chỉ: http://www.toaan.gov.vn, đồng thời gửi thông báo bằng văn bản điện tử (email) đến từng thí sinh theo địa chỉ đã đăng ký.

Thí sinh có trách nhiệm theo dõi, nếu không nắm được thông tin, Hội đồng tuyển dụng sẽ không chịu trách nhiệm.