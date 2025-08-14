TAND hai cấp TP.HCM tiếp nhận 30 công chức từ Tòa phúc thẩm TAND Tối cao 14/08/2025 18:54

(PLO)- Việc điều động những thẩm phán có kinh nghiệm về TAND hai cấp TP.HCM là điều cần thiết, để nâng cao chất lượng xét xử trong thời gian tới.

Chiều 14-8, TAND TP.HCM đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định tiếp nhận và phân công công chức TAND hai cấp TP.HCM.

Theo đó, TAND Tối cao đã điều động 30 công chức từ tòa phúc thẩm TAND Tối cao đến công tác tại TAND hai cấp TP.HCM.

Tại buổi lễ, Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong đã trao quyết định tiếp nhận và phân công 30 công chức. Theo đó, TAND hai cấp TP.HCM tiếp nhận 5 thẩm phán, 15 thư ký, 2 thẩm tra viên chính và 8 thẩm tra viên từ Tòa phúc thẩm TAND Tối cao.

Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong đã trao quyết định tiếp nhận đối với các thẩm phán. Ảnh: SONG MAI

Cụ thể, thẩm phán Nguyễn Văn Minh, thẩm phán Nguyễn Văn Khương, thẩm phán Nguyễn Thị Thụy Vũ được điều động đến công tác tại Phòng giám đốc kiểm tra, thanh tra và thi hành án, TP.HCM.

Thẩm phán Mai Xuân Thành, thẩm phán Phạm Trí Tuấn sẽ đến công tác tại TAND Khu vực 1 - TP.HCM.

15 thư ký, 2 thẩm tra viên chính và 8 thẩm tra viên được phân công công tác tại các Phòng giám đốc kiểm tra, thanh tra và thi hành án và một số TAND Khu vực - TP.HCM.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong gửi lời chúc mừng đến các thẩm phán, thư ký, chuyên viên từ tòa phúc thẩm TAND Tối cao được điều động về TAND hai cấp TP.HCM. Sau sáp nhập, TAND hai cấp TP.HCM có nhiều nhiệm vụ mới, việc điều động nhân sự đã đáp ứng kịp thời nhiệm vụ xét xử.

Chánh án Lê Thanh Phong nhìn nhận, việc điều động những thẩm phán có kinh nghiệm về TAND hai cấp là điều cần thiết và kỳ vọng chất lượng xét xử trong thời gian tới sẽ được nâng lên.