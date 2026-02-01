Chung tay mang Tết đến với học sinh, người dân khó khăn tại Đồng Tháp 01/02/2026 16:12

(PLO)- Hơn 100 phần quà Tết đã được trao đến học sinh, người dân khó khăn tại xã Đồng Sơn và Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp, nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Ngày 1-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Sơn và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Bình (tỉnh Đồng Tháp) phối hợp với Công ty TNHH TM DV Vận tải Phương Châu tổ chức trao tặng hơn 100 phần quà Tết cho học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai xã.

Những phần quà Tết được trao học sinh nghèo hiếu học tại xã Đồng Sơn.

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Thị Hồng Gấm, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã Đồng Sơn, cho biết hoạt động trao quà Tết thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Mặt trận và các đơn vị đồng hành đối với các gia đình, học sinh còn nhiều khó khăn; qua đó góp phần động viên tinh thần, giúp bà con đón Tết vui tươi, ấm áp hơn.

Bà Trần Thị Hồng Gấm, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã Đồng Sơn.

Em Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, học sinh lớp 11, Trường THPT Vĩnh Bình (xã Đồng Sơn) cho biết, em sống cùng ông nội 73 tuổi mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp; cha bị bệnh thần kinh, sức khỏe không ổn định, ai khỏe thì đi làm hồ, phụ hồ mưu sinh. Mẹ em đã rời đi từ khi em 3 tuổi, gia đình không có đất canh tác.

Dù hoàn cảnh khó khăn, Bảo Trâm nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi và bày tỏ niềm vui, xúc động khi nhận được phần quà Tết – nguồn động viên để em tiếp tục nỗ lực học tập.

Em Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, học sinh lớp 11, Trường THPT Vĩnh Bình.

Cùng ngày, tại xã Vĩnh Bình, nhiều học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn cũng được trao tặng các phần quà Tết, góp phần sẻ chia khó khăn, động viên tinh thần bà con trong dịp Tết đến, Xuân về.

Ông Nguyễn Hoàng Phương, Giám đốc Công ty TNHHTM DV Vận tải Phương Châu trao lì xì cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Nguyễn Hoàng Phương, Giám đốc Công ty TNHHTM DV Vận tải Phương Châu, việc đồng hành cùng địa phương chăm lo Tết cho người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đồng thời mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Người dân tại xã Vĩnh Bình, nhiều học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn cũng được trao tặng các phần quà Tết.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Sơn và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Bình trao tặng thư cám ơn đến Công ty TNHHTM DV Vận tải Phương Châu.

Chương trình mang ý nghĩa thiết thực, góp phần chăm lo an sinh xã hội, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trên địa bàn địa phương.