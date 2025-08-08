Một loạt thủ tục hành chính về trí tuệ nhân tạo được Đà Nẵng cắt giảm thời gian giải quyết 08/08/2025 16:35

(PLO)- Nhiều thủ tục hành chính liên quan đến vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo được TP Đà Nẵng cắt giảm, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết.

Ngày 8-8, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Quang Bửu đã ký Quyết định số 873 thông qua phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của TP.

Theo đó, Đà Nẵng bãi bỏ thủ tục hành chính Xác nhận thỏa thuận vị trí xây dựng trạm thu phát sóng viễn thông có cột ăng ten không cồng kềnh.

Đà Nẵng mạnh tay cắt giảm, đơn giản hóa hàng loạt thủ tục hành chính. Ảnh: TẤN VIỆT

Hàng loạt thủ tục hành chính được Đà Nẵng rút ngắn thời gian giải quyết như:

Giảm thời gian giải quyết từ 15 ngày xuống còn 12 ngày làm việc đối với thủ tục hành chính Hỗ trợ một phần chi phí thuê nhân lực có trình độ chuyên môn cao làm việc tại các doanh nghiệp là đối tác chiến lược trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo trên địa bàn TP.

Giảm thời gian giải quyết từ 30 ngày xuống còn 25 ngày làm việc đối với thủ tục hành chính Xác nhận là Đối tác chiến lược trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Giảm thời gian giải quyết từ 20 ngày xuống còn 14 ngày làm việc đối với trường hợp hồ sơ thuộc thẩm quyền quyết định của Sở KH&CN liên quan thủ tục hành chính Hỗ trợ về tài sản kết cấu hạ tầng thông tin trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Giảm thời gian giải quyết từ 20 ngày xuống còn 10 ngày làm việc đối với thủ tục hành chính Xác nhận là doanh nghiệp vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Giảm thời gian giải quyết từ 60 ngày xuống còn 48 ngày làm việc đối với thủ tục Xét hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và triển khai, chuyển giao công nghệ.

Giảm thời gian giải quyết từ 60 ngày xuống còn 42 ngày làm việc đối với thủ tục Xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn tiền ươm tạo, ươm tạo, tăng tốc tại các tổ chức trung gian và dự án khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn phát triển doanh nghiệp theo phương thức hỗ trợ trước.

Giảm thời gian giải quyết từ 60 ngày xuống còn 42 ngày làm việc đối với thủ tục Xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ dự án khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn phát triển doanh nghiệp theo phương thức hỗ trợ sau.

Giảm thời gian giải quyết từ 30 ngày xuống còn 21 ngày làm việc đối với thủ tục Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo.

Giảm thời gian giải quyết từ 30 ngày xuống còn 21 ngày làm việc đối với thủ tục Xác nhận hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Giảm thời gian giải quyết từ 89 ngày xuống còn 64 ngày làm việc đối với thủ tục Cấp phép thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp công nghệ mới.

Giảm thời gian giải quyết từ 33 ngày xuống còn 23 ngày làm việc đối với thủ tục Gia hạn thời gian thử nghiệm.

Giảm thời gian giải quyết từ 30 ngày xuống còn 21 ngày làm việc đối với thủ tục Hỗ trợ kinh phí thuê tài sản kết cấu hạ tầng khoa học và công nghệ.

Giảm thời gian giải quyết từ 40 ngày còn 33 ngày làm việc đối với thủ tục Phê duyệt hỗ trợ lãi suất cho dự án.

UBND TP Đà Nẵng cũng bãi bỏ thủ tục hành chính đặc thù đối với thủ tục Cho phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện; thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh; thủ tục Đề nghị chuyển văn phòng đại diện thành chi nhánh hoặc ngược lại.