Đà Nẵng sẽ làm đường ven sông Cu Đê nối khu thương mại tự do 20/01/2026 08:13

Ngày 20-1-2026, UBND TP Đà Nẵng cho hay TP đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường ven sông Cu Đê kết nối khu thương mại tự do, đoạn từ đường tránh Nam Hải Vân đến nút giao lên đường cao tốc Bắc – Nam. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.380 tỉ đồng, thực hiện 2025 - 2028.

Sông Cu Đê chảy qua phường Hải Vân, TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Tuyến giao thông dài hơn 5 km, có bốn làn xe cơ giới. Trên tuyến sẽ xây dựng mới hai cầu phù hợp với khổ nền đường cùng hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh…

Tại hội thảo mới đây, ông Lương Thạch Vỹ, Phó giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, cho hay bảy phân khu của khu thương mại tự do được kết nối chặt chẽ với mạng lưới giao thông đường bộ, đường sắt, đường cao tốc.

Hiện TP Đà Nẵng đã đầu tư hạ tầng dùng chung cảng Liên Chiểu gồm đê kè chắn sóng, đường kết nối từ cảng Liên Chiểu đến đường tránh Nam Hải Vân, làm “cổng ra” cho cảng Liên Chiểu.

Theo ông Vỹ, TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng đường tránh Nam Hải Vân, kết nối đường tránh này với đường vành đai phía tây qua đường mới.

Cùng với đó là đầu tư đường ven sông để kết nối phân khu thứ ba trong khu thương mại tự do với đường tránh Nam Hải Vân.

Trong tầm nhìn mới, Đà Nẵng sẽ kết nối trung tâm TP với khu vực phía Nam TP nhằm mở rộng khu thương mại tự do. Hiện đã có đường cao tốc Bắc – Nam, đường sắt tốc độ cao đã bắt đầu khởi động chạy song song.

Đà Nẵng sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư đường bộ cao tốc và đường sắt đô thị kết nối khu vực trung tâm TP đến Chu Lai, làm trục xương sống giao thông. Dọc theo tuyến đường này sẽ phát triển chuỗi đô thị phục vụ đời sống cho cán bộ kỹ sư chuyên gia, tạo điều kiện phát triển và mở rộng khu thương mại tự do.