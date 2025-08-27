Đà Nẵng khởi công Khu thương mại tự do cùng tổ hợp du lịch 52.000 tỉ 27/08/2025 18:48

(PLO)- TP Đà Nẵng cùng Tập đoàn Sun Group chính thức kích hoạt phân khu đầu tiên thuộc Khu thương mại tự do, đồng thời khởi công tổ hợp du lịch 52.000 tỉ đồng.

Chiều 27-8, TP Đà Nẵng phối hợp Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ khởi động Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí số 5, thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Nghi thức nhấn nút khởi động, khởi công các dự án. Ảnh: TẤN VIỆT

Dự án có tổng mức đầu tư 800 tỉ đồng, đặt nền móng cho việc hình thành Khu thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định 1142/2025 của Thủ tướng Chính phủ, quy mô khoảng 1.881ha, chia thành bảy khu vực tại phường Liên Chiểu và xã Hòa Vang.

Trong đó, Sun Group đã được trao biên bản ghi nhớ về đầu tư vào các phân khu 5, 6 và 7 với quy mô khoảng 645ha.

Tại phân khu số 5, Sun Group sẽ tập trung phát triển các khu phức hợp nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, y tế, hệ thống cửa hàng miễn thuế, trung tâm mua sắm...

Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí số 5, thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Ảnh: SG

Tại buổi lễ, Sun Group cũng khởi công Tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí Bà Nà với tổng mức đầu tư giai đoạn 2 trị giá 52.000 tỉ đồng.

Dự án được kỳ vọng sẽ kiến tạo một siêu đô thị du lịch - nghỉ dưỡng - bất động sản đẳng cấp hàng đầu khu vực. Từ đó tiếp thêm đòn bẩy để Đà Nẵng gia tăng sức cạnh tranh sau khi hợp nhất với Quảng Nam, trở thành điểm đến tầm cỡ quốc tế.

Tổ hợp này có quy mô 806ha. Trong đó, Quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà – Suối Mơ tại chân núi gồm: Khu công viên giải trí; khu nhà ở thấp tầng; biệt thự dọc theo triền núi; khu nghỉ dưỡng cao cấp và tổ hợp golf hiện đại…

Dự án kết nối liền mạch với Khu thương mại tự do Đà Nẵng, tạo nên một đô thị biểu tượng có một không hai trên thế giới. Nơi đây du khách và người dân có thể tận hưởng nhiều không gian sống và trải nghiệm trong một ngày. Đồng thời không ngừng cảm nhận một điểm đến đáng sống và sống chất lượng đến từng giây.

Trên đỉnh núi Bà Nà, dự án được tiếp nối với các hạng mục khách sạn, vui chơi giải trí, nhà biểu diễn đa năng, khu vườn chủ đề trong nhà, trung tâm hội nghị... Tổ hợp được thiết kế theo lối kiến trúc cổ điển của Pháp thế kỷ 16 – 17.

Dịp này, Sun Group cũng khởi động tuyến cáp treo Bà Nà số 9 với chiều dài tuyến một chiều 5.879m, gồm 154 cabin, công suất 2.900 người/giờ. Tuyến cáp này mang đến những trải nghiệm đặc quyền, đẳng cấp dành riêng cho du khách lựa chọn lưu trú trên đỉnh núi.

Phối cảnh Tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí Bà Nà. Ảnh: SG

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, TP đang đứng trước một cơ hội vàng để trở thành cực tăng trưởng chiến lược của cả nước. Bên cạnh đó còn là một đô thị du lịch hàng đầu châu Á.

Theo ông Triết, Khu thương mại tự do Đà Nẵng là dự án có tầm quan trọng đặc biệt, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Dự án được kỳ vọng củng cố vai trò của Đà Nẵng như một cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực miền Trung và cả nước, từng bước trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Cùng với đó, hai dự án thuộc quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà – Suối Mơ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái đẳng cấp và đa trải nghiệm tại Bà Nà. Qua đó đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, đặc biệt khi Đà Nẵng đặt mục tiêu đón hàng chục triệu lượt khách mỗi năm.