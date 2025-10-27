Miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Lâm Đồng đối với nguyên giám đốc Sở Tài chính 27/10/2025 11:43

(PLO)- HĐND tỉnh đã miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với các nhân sự liên quan.

Sáng 27-10, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Kỳ họp thứ 4 - Kỳ họp chuyên đề, xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, công tác cán bộ trong đó có việc xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Lâm Đồng.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho ông Phan Thế Hanh (trái), ông Nguyễn Nhân Bản (bìa phải) và ông Phan Nguyễn Hoàng Tân (thứ 2 từ phải qua). Ảnh BLĐ.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết miễn nhiệm chức Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Phan Thế Hanh, Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài chính.

Trước đó, ngày 24-10, ông Phan Thế Hanh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng điều động, bổ nhiệm làm Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Kỳ họp cũng tiến hành biểu quyết, miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Nhân Bản, Tỉnh ủy viên, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh do ông Bản được điều động và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1.

Trên cơ sở tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã tiến hành lấy ý kiến, bỏ phiếu bầu bổ sung ông Phan Nguyễn Hoàng Tân làm Ủy viên UBND tỉnh Lâm Đồng.

Kết quả, 100% đại biểu HĐND tỉnh thống nhất bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường vào ngày 24-10, ông Tân giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.