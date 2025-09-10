Lâm Đồng: Hơn 3.200 cán bộ, công chức nghỉ công tác 10/09/2025 11:38

(PLO)- Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định chi trả chế độ, chính sách cho 2.310 người nghỉ công tác với số tiền hơn 2.300 tỉ đồng.

Ngày 10-9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Sở VHTT&DL và Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị giao ban báo chí lần đầu tiên sau hơn hai tháng sáp nhập tỉnh.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Sở VHTT&DL và Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị giao ban báo chí lần đầu tiên sau hơn 2 tháng sáp nhập tỉnh. Ảnh: NT

Tại hội nghị, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã cung cấp thông tin về tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành 14 quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các sở, ban, ngành; 12 quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các chi cục thuộc sở, ngành.

Về việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo và triển khai thực hiện theo quy định…

Đối với việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, theo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, tổng số cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động đã có quyết định nghỉ công tác 3.239 người, trong đó khối Đảng, đoàn thể: 1.214 người; Khối chính quyền 2.025 người.

Tổng số CBCCVC, người lao động đã có quyết định chi trả chế độ, chính sách khi nghỉ công tác theo quy định 2.310 người, với tổng số tiền đã chi trả: 2.324 tỉ đồng.

Đại diện Sở Nội vụ cung cấp thông tin. Ảnh: NT

Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ công tác sau khi sắp xếp: Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với địa phương thẩm định và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh sách đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ đối với 727 trường hợp là người hoạt động không chuyên trách cấp xã của tỉnh Lâm Đồng.

Trong đó, có 200 trường hợp của tỉnh Đắk Nông (cũ), thời điểm nghỉ kể từ ngày 1-7-2025; 527 trường hợp của tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận (cũ), thời điểm nghỉ kể từ ngày 1-8-2025.