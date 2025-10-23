Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ hoàn thành vào ngày 19-12? 23/10/2025 16:49

(PLO)- Bộ Xây dựng khẳng định nếu không có giải pháp bứt phá thì cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khó hoàn thành đúng kế hoạch ngày 19-12 tới đây.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án 85 đẩy nhanh tiến độ thi công dự án thành phần 2 thuộc dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, thời hạn hoàn thành vào 19-12.

Theo Bộ Xây dựng, đến nay các khó khăn về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu đã cơ bản được tháo gỡ, tiến độ dự án hiện phụ thuộc chủ yếu vào khâu tổ chức thi công của các nhà thầu. Bộ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị tăng ca, tăng kíp, bảo đảm tiến độ.

Tuy nhiên, theo báo cáo, dự án vẫn chậm so với kế hoạch cam kết. Nguyên nhân là do một số đơn vị chưa bố trí đủ nguồn lực tài chính, thiết bị, máy móc; tổ chức thi công còn manh mún, thiếu khoa học, chưa huy động đủ dây chuyền để thi công cuốn chiếu nền, móng, mặt đường.

Dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu mới hoàn thành đoạn do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ làm chủ đầu tư. Ảnh: T.KHÁNH

Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án 85 phối hợp với tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 10-2025; công bố giá vật liệu, chỉ số giá xây dựng theo định kỳ để kịp thời điều chỉnh hợp đồng.

Chủ đầu tư phải xây dựng lại tiến độ chi tiết từng hạng mục theo ngày, tuần, gắn với nhu cầu nhân lực, máy móc; kiểm soát chặt sản lượng, họp kiểm điểm tiến độ hằng tuần và điều chuyển khối lượng đối với nhà thầu chậm.

Bộ cũng lưu ý các nhà thầu phải tập kết đủ vật liệu, bố trí thiết bị thi công cuốn chiếu; tăng cường nhân lực, tài chính để bảo đảm tiến độ. Các đơn vị chậm trễ sẽ bị xử lý, điều chuyển khối lượng.

Liên quan dự án, tỉnh Đồng Nai - chủ đầu tư dự án thành phần 1, cho biết tiến độ cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu vẫn rất đáng lo ngại khi một số nhà thầu thi công chậm, có nguy cơ không kịp thông xe kỹ thuật như kế hoạch.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án bổ sung nhà thầu, tăng cường máy móc, nhân lực thi công “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”. Địa phương xem đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu và kết quả tiến độ sẽ là căn cứ xem xét bố trí cán bộ lãnh đạo Ban Quản lý dự án.