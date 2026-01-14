VCK U-23 châu Á: U-23 Thái Lan rời cuộc chơi, Đông Nam Á chỉ còn mỗi Việt Nam 14/01/2026 21:00

(PLO)- Không thắng được Trung Quốc, đội tuyển U-23 Thái Lan đã rời cuộc chơi ngay sau vòng bảng U-23 châu Á và trong tốp 8 đội mạnh nhất chỉ còn Việt Nam đại diện duy nhất của Đông Nam Á.

Trong một trận đấu mà U-23 Thái Lan chỉ có con đường thắng mới đi tiếp, còn Trung Quốc chỉ cần hòa khiến cho cuộc chơi giữa họ thật nhạt nhòa. Thái Lan dễ dàng bị Trung Quốc ru ngủ bằng lối chơi chậm rãi, phối hợp nhóm nhỏ, “cù nhầy” để không thua.

Rất nhiều người hâm mộ Thái Lan có lẽ tiếc nuối giá như đồng nghiệp đá cùng thời Kiatisak là HLV Thawatchai Ongtrakul có độ tinh quái, nhạy cảm để thay đổi thì mọi chuyện có thể sẽ khác đi. Ông Thawatchai hiểu học trò nhưng rõ ràng không xuất sắc và phản ứng chậm với một kiểu chơi cho học trò như đâm đầu vào đá.

U-23 Thái Lan trong thế phải thắng nhưng họ lại bị Trung Quốc... ru ngủ và cầm hòa. Ảnh: FAT.

Ở thế buộc phải thắng, các tuyển thủ trẻ Thái Lan đã chơi thiếu đột biến dù ông thầy Thawatchai chắc chắn đã nghiên cứu kỹ U-23 Trung Quốc. Họ không đủ sức đẩy cao nhịp độ phối hợp nhanh và chủ động tấn công mạnh mẽ đối phương. Chính vì thế, Trung Quốc không quá mất sức để chống lại những pha lên bóng rời rạc và khiến người Thái dừng cuộc chơi.

HLV Thawatchai Ongtrakul thiếu sự tinh quái trong trận cầu sinh tử. Ảnh: FAT

Trước một Trung Quốc không quá xuất sắc, thật đau cho người Thái quá hiền lành cả trên sân bóng lẫn trong khu vực kỹ thuật. Các học trò HLV Thawatchai Ongtrakul gần như không tạo ra một cơ hội ngon ăn nào suốt 90 phút với lối đá chậm rãi như kiểu chực chờ đối phương lộ điểm yếu hơn là tìm cách phá họ.

Thái Lan có không ít cầu thủ “lai” da màu rất cao to và trong hoàn cảnh “được ăn cả, ngã về không” lại cứ thận trọng dò xét đối phương, còn Trung Quốc thì không cần vội vã tấn công để làm gì.

Trung Quốc chơi "cù nhầy" và đạt mục tiêu đề ra là giành 1 điểm. Ảnh: FAT.

Trước trận HLV Thawatchai đã nêu quyết tâm rất rõ rằng dù có 1% cơ hội thì Thái Lan phải sở hữu để giành chiến thắng. Thế nhưng cách thể hiện của các học trò ông không cho thấy điều đó.

Cuối cùng 2 đội đã hòa nhau không bàn thắng. U-23 Thái Lan rời cuộc chơi sau ba trận vòng bảng có được 2 điểm sau khi Iraq 1-1 và Trung Quốc 0-0.

Kết quả chung cuộc bảng D

Ở trận đấu cùng giờ còn lại, Úc ngược dòng đánh bại Iraq 2-1. Amaori mở điểm cho Iraq phút 63. Úc ngược dòng những phút bù giờ do công Yaya Dukuly (90+3) và Macallister (90+7).

Như vậy, Úc nhất bảng D (6 điểm), ngôi nhì thuộc về Trung Quốc (5 điểm) và cùng giành quyền đi tiếp.

+ Lịch thi đấu tứ kết: Ngày 16-1: Nhật Bản - Jordan (18 giờ 30), Việt Nam - UAE (22 giờ 30); Ngày 17-1: Uzbekistan - Trung Quốc (18 giờ 30), Hàn Quốc - Úc (22 giờ 30).